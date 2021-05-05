ЦИК зарегистрировал избирательный блок "Ренато Усатый"

Решение о регистрации нового блока было принято членами Центральной избирательной комиссии единогласно.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы зарегистрировала в среду избирательный блок "Ренато Усатый". Кроме того, ЦИК зарегистрировал избирательный символ блока, который представляет собой белый квадрат, внутри которого написаны слова "Ренато Усатый" заглавными буквами жирным шрифтом.

На следующей неделе Избирательный блок "Ренато Усатый" намерен представить в Центризбирком комплект документов для регистрации в качестве конкурента на выборах в установленные законом сроки.

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоятся 11 июля 2021 года. Дату назначила президент республики Майя Санду, подписав указ о роспуске высшего законодательного органа десятого созыва.

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