16:59 05 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Центральная избирательная комиссия

ЦИК зарегистрировал избирательный блок "Ренато Усатый"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/09/31611792.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210505/34637119/TsIK-zaregistriroval-izbiratelnyy-blok-Renato-Usatyy.html

Решение о регистрации нового блока было принято членами Центральной избирательной комиссии единогласно.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы зарегистрировала в среду избирательный блок "Ренато Усатый". Кроме того, ЦИК зарегистрировал избирательный символ блока, который представляет собой белый квадрат, внутри которого написаны слова "Ренато Усатый" заглавными буквами жирным шрифтом.

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
Волницкий: какие партии пройдут в парламент Молдовы после досрочных выборов

На следующей неделе Избирательный блок "Ренато Усатый" намерен представить в Центризбирком комплект документов для регистрации в качестве конкурента на выборах в установленные законом сроки.

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоятся 11 июля 2021 года. Дату назначила президент республики Майя Санду, подписав указ о роспуске высшего законодательного органа десятого созыва. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В ЦИК сообщили, сколько избирателей смогут проголосовать на выборах
ЦИК утвердил календарный план подготовки парламентских выборов

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Продукция ВАЗа (Волжский автомобильный завод) в Тольятти, 1971 год
Фото: как Fiat повлиял на производство машин в СССР
На месте трагедии в Мехико расчищают завалы после трагического обрушения метромоста.
Видео: в Мехико расчищают завалы после крушения метромоста
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться