Руководство ЦИК и посол США обсудили финансирование выборов в Молдове

Председатель ЦИК Дорин Чимил, его заместитель Владимир Шарбан, и секретарь ЦИК Максим Лебединский встретились с послом Соединенных Штатов Америки в Молдове Дереком Хоганом.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. На встрече с американским дипломатом представители Центризбиркома Молдовы затронули широкий круг тем, характеризующих этап, предшествующий избирательному периоду, в контексте досрочных парламентских выборов 11 июля этого года.

"Состоялся обмен мнениями о финансовом обеспечении деятельности и действий, необходимых, согласно закону, для подготовки к выборам. Руководство ЦИК сообщило, что смета на организацию выборов была разработана, утверждена Комиссией и направлена ​​в правительство для выделения необходимых ресурсов", — сообщили в ЦИК.

Другие темы, затронутые в ходе встречи, касались организации избирательных участков за рубежом и для граждан с правом голоса на левом берегу Днестра, деятельности института наблюдателя, а также другие вопросы повестки дня избирательного органа.

"Посол США высоко оценил усилия ЦИК по проведению честных, свободных и прозрачных выборов и в этом контексте выразил уверенность, что выборы 11 июля также будут проведены в соответствии с правовыми и демократическими принципами", — говорится в сообщении ЦИК для прессы.

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоятся 11 июля 2021 года. Дату назначила президент республики Майя Санду, подписав указ о роспуске высшего законодательного органа.

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