18:43 05 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Игорь Додон и Александр Лукашенко, архивное фото

Додон встретился с Лукашенко в Минске

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210505/34638927/Dodon-vstretilsya-s-Lukashenko-v-Minske.html

Экс-президент Молдовы Игорь Додон находится с неформальным визитом в столице Белоруссии, где встретился с главой государства Александром Лукашенко.

КИШИНЕВ, 5 мая  – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Республики Молдова, бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, об этом экс-президент Республики Молдова сообщил на своей странице в социальной сети.

"Обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнули позитивную динамику развития торгово-экономических связей, с удовлетворением констатировав тот факт, что Беларусь остается одним из ведущих импортеров молдавской агропромышленной продукции", — отмечается в сообщении.

Игорь Додон также выразил Александру Лукашенко благодарность за активное участие белорусских предприятий в развитии транспорта и инфраструктуры нашей страны, в первую очередь Кишинева.

Так, в столицу продолжают поступать новейшие троллейбусы белорусской сборки, а недавно завод-гигант МАЗ выиграл тендер на поставку Кишиневу 100 пассажирских автобусов.

"Отдельно обсудили с белорусским лидером геополитическую ситуацию и попытки некоторых западных игроков подорвать безопасность и стабильность в нашем регионе", — говорится в сообщении экс-президента.

В коротком видео, опубликованном на одном из белорусских телеграм-каналов, бывший глава Молдовы назвал примером то, как белорусские власти выдержали давление во время последних событий в Беларуси.

Визит делегации парламента Молдовы в Минск проходит с 5 по 7 мая. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

СМИ: планировавшие переворот хотели присвоить имущество Лукашенко
Видео: Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
Россия: Ночная репетиция парада Победы прошла в центре Москвы
Видео: как прошла ночная репетиция парада Победы в центре Москвы
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться