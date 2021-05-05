Додон встретился с Лукашенко в Минске

Экс-президент Молдовы Игорь Додон находится с неформальным визитом в столице Белоруссии, где встретился с главой государства Александром Лукашенко.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Республики Молдова, бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, об этом экс-президент Республики Молдова сообщил на своей странице в социальной сети.

"Обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнули позитивную динамику развития торгово-экономических связей, с удовлетворением констатировав тот факт, что Беларусь остается одним из ведущих импортеров молдавской агропромышленной продукции", — отмечается в сообщении.

Игорь Додон также выразил Александру Лукашенко благодарность за активное участие белорусских предприятий в развитии транспорта и инфраструктуры нашей страны, в первую очередь Кишинева.

Так, в столицу продолжают поступать новейшие троллейбусы белорусской сборки, а недавно завод-гигант МАЗ выиграл тендер на поставку Кишиневу 100 пассажирских автобусов.

"Отдельно обсудили с белорусским лидером геополитическую ситуацию и попытки некоторых западных игроков подорвать безопасность и стабильность в нашем регионе", — говорится в сообщении экс-президента.

В коротком видео, опубликованном на одном из белорусских телеграм-каналов, бывший глава Молдовы назвал примером то, как белорусские власти выдержали давление во время последних событий в Беларуси.

Визит делегации парламента Молдовы в Минск проходит с 5 по 7 мая.

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