Гречаная встретилась с представителями парламента Белоруссии

На встрече была подчеркнута важность активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе путем создания совместных предприятий и взаимной поддержки в продвижении товаров на рынках ЕС и СНГ.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная встретилась в среду с председателем Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко. Встреча прошла в рамках визита молдавской делегации в Минск.

"Мы подтвердили, что между парламентами наших стран сложились очень хорошие отношения, в том числе на уровне парламентских комиссий и групп дружбы, а также по линии межпарламентских организаций, в частности, Межпарламентской ассамблеи СНГ", - заявила Гречаная.

Сообщается, что на встрече была подчеркнута важность активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе путем создания совместных предприятий и взаимной поддержки в продвижении товаров на рынках ЕС и СНГ.

"В частности, мы говорили о реализации проектов сборки троллейбусов в Кишиневе, малой техники на территории АТО Гагауз-Ери и о возможности реализации проектов сборки белорусских автобусов и лифтов в нашей стране", - отметила председатель парламента Молдовы.

Зинаида Гречаная также сообщила, что высказалась на встрече за целесообразность строительства посольства Республики Молдова в Минске, что, по ее мнению, обеспечит более высокую степень защиты молдавских граждан в Беларуси и "будет способствовать постоянному развитию молдавско-белорусского взаимодействия".

В состав молдавской делегации входят депутаты Василе Боля и Раду Мудряк, генсек парламента Адриан Албу, а также и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

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