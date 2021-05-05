20:23 05 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Неформальный визит молдавской делегации в Белоруссию

Гречаная встретилась с представителями парламента Белоруссии

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Политика
Получить короткую ссылку
2910
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/05/34639974.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210505/34639859/Grechanaya-vstretilas-s-predstavitelyami-parlamenta-Belorussii.html

На встрече была подчеркнута важность активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе путем создания совместных предприятий и взаимной поддержки в продвижении товаров на рынках ЕС и СНГ.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная встретилась в среду с председателем Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко. Встреча прошла в рамках визита молдавской делегации в Минск.

Игорь Додон и Александр Лукашенко, архивное фото
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон встретился с Лукашенко в Минске

"Мы подтвердили, что между парламентами наших стран сложились очень хорошие отношения, в том числе на уровне парламентских комиссий и групп дружбы, а также по линии межпарламентских организаций, в частности, Межпарламентской ассамблеи СНГ", - заявила Гречаная.

Сообщается, что на встрече была подчеркнута важность активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе путем создания совместных предприятий и взаимной поддержки в продвижении товаров на рынках ЕС и СНГ.

"В частности, мы говорили о реализации проектов сборки троллейбусов в Кишиневе, малой техники на территории АТО Гагауз-Ери и о возможности реализации проектов сборки белорусских автобусов и лифтов в нашей стране", - отметила председатель парламента Молдовы.

Зинаида Гречаная также сообщила, что высказалась на встрече за целесообразность строительства посольства Республики Молдова в Минске, что, по ее мнению, обеспечит более высокую степень защиты молдавских граждан в Беларуси и "будет способствовать постоянному развитию молдавско-белорусского взаимодействия".

В состав молдавской делегации входят депутаты Василе Боля и Раду Мудряк, генсек парламента Адриан Албу, а также и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гречаная поздравила акушерок с профессиональным праздником
Гречаная рассказала о главной задаче свободной прессы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
Россия: Ночная репетиция парада Победы прошла в центре Москвы
Видео: как прошла ночная репетиция парада Победы в центре Москвы
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться