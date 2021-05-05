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В Минске подписана совместная декларация парламента Молдовы и Нацсобрания Беларуси

Заявление о сотрудничестве парламентов Молдовы и Беларуси подписано в Минске

© Photo : House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus
Политика
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Sputnik Молдова
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Подписи под документом поставили спикер законодательного форума Молдовы и представители Национального собрания Беларуси.

КИШИНЕВ, 5 мая  – Sputnik. Совместное заявление о сотрудничестве между парламентом Республики Молдова и Национальным собранием Республики Беларусь подписано в среду в Минске, сообщает пресс-служба молдавского законодательного форума.

Церемония подписания прошла в Доме Правительства в Минске в ходе визита молдавской делегации в Беларусь.

С белорусской стороны документ подписали Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

"В заявлении выражается готовность сторон развивать межпарламентское сотрудничество в соответствии с интересами обеих стран и народов, а также в области торговли, экономики, культуры, науки, образования, туризма", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, стороны намерены развивать конструктивный диалог в сфере законотворческой деятельности, активизировать двусторонние отношения между регионами, создавать условия для установления прямых связей между представителями бизнес-сообщества.

"В Доме Правительства оставила запись в Книге почетных гостей Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Отметила символичность того факта, что официальный визит нашей делегации проходит в канун Дня Великой Победы, в достижение которой белорусский народ внес серьезный вклад", - отметила Зинаида Гречаная на своей странице в соцсети. Она направила "искренние слова восхищения мужеством белорусского народа", подчеркнув, что "мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории".

В состав молдавской делегации, посещающей Беларусь,  входят депутаты Василе Боля и Раду Мудряк, генсек парламента Адриан Албу, а также и. о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.  

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