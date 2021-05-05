Экс-глава МИД Румынии в письме Путину: Румыны не враги России

Это большая потеря, что Румынии приходится принимать на себя роль ретранслятора русофобской политики некоторых третьих держав, считает бывший глава румынского МИД.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Известный румынский политик, в прошлом министр иностранных дел Румынии Адриан Северин написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину и главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой не включать Румынию в список недружественных России стран. Румынский политик считает, что попавшая под влияние западных стран Румыния на самом деле куда более заинтересована в сильной России и полицентричном мире, чем это может показаться на первый взгляд.

Письмо румынского политика и дипломата стало ответом на новости о том, что в российском МИД готовят список недружественных России стран. Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Эта мера — ответ на санкции США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в списке будут фигурировать США. Недружественным странам, вошедшим в список, в частности, запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.

Экс-глава румынского МИД Адриан Северин в своем многостраничном обращении к президенту России описывает, почему Румыния не должна быть включена в список недружественных России стран и что ее обозначение как враждебного России государства было бы контрпродуктивным для всех.

По словам Северина, руководству России не следует путать румынский народ с "его временным руководством", которое по мнению многих граждан, действует под влиянием внешних сил без малейшей связи с национальными интересами.

"Это большая потеря, что Румынии приходится принимать на себя роль ретранслятора русофобской политики некоторых третьих держав. Жаль, что и у России нет обособленной политики в отношении Румынии, и она относится к румынам только как к составной части альянсов, в которых доминируют евроатлантические игроки", — пишет румынский политик.

Адриан Северин не отрицает, что Румыния обладает членством в НАТО или ЕС, но по его словам, румыны хотели бы, чтобы к ним относились как к самостоятельным игрокам.

"Как и Россия, Румыния заинтересована в многополярном или, что еще лучше, полицентричном мироустройстве. Как и Россия, Румыния интересуется Черным морем, принадлежащим прибрежным государствам. Как и Россия, Румыния знает, что война может принести ей только страдания, и что для обеспечения благоприятной для развития среды ей нужны мировые центры силы, которые могли бы уравновешивать друг друга посредством гибкой системы симметричной многовекторности. Как и Россия, Румыния стремится к глобальному оборонительному пакту, который позволил бы странам защищаться от угроз. Как и Россия, Румыния хочет перезагрузить систему безопасности и сотрудничества в Европе. Как и Россия, являющая собой третий Рим, Румыния, наследница Византии, обязана защищать свои традиции, веру, моральные ценности, семью и христианско-православный порядок перед лицом агрессии глобалистского культурного фундаментализма", — уверяет дипломат.

По его словам, Румыния не боится сильной России, а незащищенная Россия, напротив, представляет большую угрозу безопасности Румынии.

"Я думаю, что и для России безопасность Румынии должна восприниматься как актив ее собственной безопасности. В бездумных жестах и ​​провокационных заявлениях румынского правительства сегодня следует видеть пагубные последствия ощущения незащищенности, включая ненадежный суверенитет", — считает Адриан Северин.

Стратегической сделке с США или ЕС, считает румынский политик, могла бы стать сделка с Румынией.

"Естественно, что Россия стремится к стратегической сделке с США или главными действующими лицами ЕС. Я убежден, что вы можете быстрее найти такие соглашения с Румынией и что, если вы их найдете, это также облегчит ваши соглашения с США и ЕС", — говорит дипломат.

Румынско-российские отношения, как пишет Северин, отмечены грузом прошлого. По словам политика, в румынском коллективном сознании куда больше присутствуют Бессарабия, пакт Риббентропа-Молотова и насильственная советизация, чем положительные воспоминания, связанные с поддержкой объединения румынских княжеств, присоединением Добруджи, возвратом северной Трансильвании или отказом от раздела страны.

"Румыны не враги России. Поскольку я считаю, что Россия не является историческим врагом Румынии. Румыны и Румыния — друзья России, но, справедливо или нет, они разочарованные и подозрительные друзья. Объявив их недружественными, вы только превратите их в абсолютно недружественных, закрепляя их разочарование и подтверждая их подозрения", — предостерегает российский МИД Северин.

Бывший глава румынской дипломатии призывает российских коллег не объявлять Румынию недругом, а наоборот, поддержать ее безопасность, стабильность и суверенитет.

"И вы обнаружите, что никто не обречен быть нашим вечным другом или вечным недругом. Вечны только стремления к достоинству, свободе и национальному процветанию, которые вполне совместимы с чаяниями России. История также неоднократно показывала нам, что это так", — подытоживает свое послание Северин.

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