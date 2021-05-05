Муниципальный советник от ДПМ объявил о выходе из партии

Экс-депутат парламента от ДПМ Вячеслав Неделя ушел из Демократической партии из-за несогласия с кадровой политикой руководства.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Местный избранник муниципального совета Кишинева от Демократической партии (ДПМ) Вячеслав Неделя объявил об уходе из политформирования. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Около 11 лет я был солдатом ДПМ, членом Национального совета, главой секторальной организации Буюкан. Я был верным членом, преданным политической и организационной деятельности. Я ухожу из ДПМ по причинам, основанным на моем несогласии с политикой руководства продвижения на политические должности", — написал Неделя.

Он также отметил в своем посте, что его никто не вербовал и не покупал.

Отметим, в муниципальном совете Кишинева было всего два советника от ДПМ. Теперь партию в столичном совете представляет только Виктор Мындру.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova