Погодные рекорды Молдовы 6 мая

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 6 мая на территории Молдовы зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся до +31,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 6 мая на территории Молдовы зафиксирован в 1942 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -1,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 33,5 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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