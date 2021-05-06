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Цветущие сады Молдовы

Погодные рекорды Молдовы 6 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Погода в Молдове (1721)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210506/34641172/Pogodnye-rekordy-Moldovy-6-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 6 мая на территории Молдовы зарегистрировали в середине прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

В этом году цветение садов приходится на предпасхальные дни.
© Sputnik / Mihai Caraus
В цвету, как в пене - сады Молдовы примеряют наряд весны
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По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся до +31,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 6 мая на территории Молдовы зафиксирован в 1942 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -1,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 33,5 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1721)

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