18:25 06 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.36
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Павел Филип

ДПМ пойдет на досрочные выборы: Филип раскрыл детали подготовки

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (341)
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210506/34648588/dpm-poydet-na-dosrochnye-vybory-filip-raskryl-detali-podgotovki.html

Демпартия рассчитывает на положительный результат досрочных выборов. По мнению лидера ДПМ, демократы являются одной из самых развитых политических сил в стране.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Демократическая партия готова к досрочным выборам и примет в них участие, об этом заявил лидер ДПМ Павел Филип в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как рассказал Филип, демократы намерены на следующей неделе представить также план действий, который призван помочь стране выбраться из кризиса. 

"Каждая партия должна быть подготовлена, конечно, в том числе и ДПМ. Прямо сейчас я пришел с заседания центрального штаба. На следующей неделе у нас будет общее заседание с районными представителями. Задачи поставлены, инструменты у нас есть, имеем подготовленных людей. Поэтому ДПМ подойдут на выборы хорошо подготовленными", – уточнил Филип. 

По его словам, демократы не намерены формировать блок с другими политическими партиями. Филип считает, что "было бы хорошо объединить усилия на правом фланге, но в Молдове чаще приходится наблюдать политический эгоизм".

Виктор Жук.
© Sputnik / Osmatesco
Жук: коалиции на досрочных выборах в Молдове возможны, но маловероятны

В пример Филип привел партию "Действие и солидарность", которая также намерена вступать в гонку в одиночку, надеясь получить благоприятный для нее результат на волне немного возросшей популярности после прошедших событий в стране. 

"ДПМ не будет создавать блоков и тоже пойдет сама. Но не многие партии могут похвастаться такой же развитой инфраструктурой и представительством в районах. У нас есть 7 председателей районов, порядка 200 примаров. Практически во всех районах в местной власти есть демократы", – пояснил Филип. 

По его словам, досрочные выборы в законодательный орган необходимы, но демократы всегда выступали за их проведение другим образом. А именно, как уточнил лидер ДПМ, необходимо было сначала сформировать функциональное правительство, чтобы разблокировать внешнюю финансовую помощь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (341)

По теме

Демократы рассказали Санду, без чего нельзя проводить досрочные выборы
ДПМ предложила Санду сформировать компромиссное правительство
Муниципальный советник от ДПМ объявил о выходе из партии

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
Полёт пилотажной группы «Стрижи»
Видео: хозяева небес – пилотажная группа "Стрижи" отмечает 30-летие
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться