ДПМ пойдет на досрочные выборы: Филип раскрыл детали подготовки

Демпартия рассчитывает на положительный результат досрочных выборов. По мнению лидера ДПМ, демократы являются одной из самых развитых политических сил в стране.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Демократическая партия готова к досрочным выборам и примет в них участие, об этом заявил лидер ДПМ Павел Филип в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как рассказал Филип, демократы намерены на следующей неделе представить также план действий, который призван помочь стране выбраться из кризиса.

"Каждая партия должна быть подготовлена, конечно, в том числе и ДПМ. Прямо сейчас я пришел с заседания центрального штаба. На следующей неделе у нас будет общее заседание с районными представителями. Задачи поставлены, инструменты у нас есть, имеем подготовленных людей. Поэтому ДПМ подойдут на выборы хорошо подготовленными", – уточнил Филип.

По его словам, демократы не намерены формировать блок с другими политическими партиями. Филип считает, что "было бы хорошо объединить усилия на правом фланге, но в Молдове чаще приходится наблюдать политический эгоизм".

В пример Филип привел партию "Действие и солидарность", которая также намерена вступать в гонку в одиночку, надеясь получить благоприятный для нее результат на волне немного возросшей популярности после прошедших событий в стране.

"ДПМ не будет создавать блоков и тоже пойдет сама. Но не многие партии могут похвастаться такой же развитой инфраструктурой и представительством в районах. У нас есть 7 председателей районов, порядка 200 примаров. Практически во всех районах в местной власти есть демократы", – пояснил Филип.

По его словам, досрочные выборы в законодательный орган необходимы, но демократы всегда выступали за их проведение другим образом. А именно, как уточнил лидер ДПМ, необходимо было сначала сформировать функциональное правительство, чтобы разблокировать внешнюю финансовую помощь.

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