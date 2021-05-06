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Военные учения НАТО в Черном море. Архивное фото

Депутат Госдумы о военных учениях в Румынии: НАТО отрабатывает свои задачи

© AFP 2021 / Daniel Mihailescu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210506/34650231/deputat-gosdumy-o-voennykh-ucheniyakh-v-romania-nato-otrabatyvaet-svoi-zadachi.html

В Румынии стартовали широкомасштабные военные учения с участием около 15 000 солдат 17 государств НАТО и партнеров альянса. В них принимает участие и молдавский контингент.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Учения Dacia 21 Livex пройдут на 16 полигонах и других военных площадках Румынии. В них примут участие 10 тысяч румынских военнослужащих и еще 5 тысяч человек из 17 стран — союзников НАТО и партнеров альянса.

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний шторм.
© Sputnik / Сергей Степанов
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В Румынии уверяют, что маневры носят исключительно оборонительный характер и призваны укрепить способность Румынии защищать свои рубежи. Однако в российской Госдуме призывают относиться к подобным маневрам со всей осторожностью, потому как таким образом инфраструктура в Румынии используется НАТО для отработки своих геополитических задач.

Маневры, проводимые Командованием объединенных сил Штаба обороны Румынии, завершатся в середине июня. В них участвуют Албания, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Франция и Черногория.

"Маневры сочетают мероприятия по подготовке румынских, союзных и партнерских сил в контексте НАТО и румыно-американского стратегического партнерства для осуществления оборонной операции по сценариям, которые предусматривают условия борьбы повышенной интенсивности", — указывается в сообщении военного ведомства страны.

По мнению депутата румынского парламента, генерала Мирчи Челару, бывшего главы генерального штаба румынской армии, учения связаны с повышением обороноспособности румынской армии и не затрагивают интересы России. 

"Учения запланированы давно, больше года, и молдавские военные участвуют в совместных учениях уже много лет, — говорит генерал Челару. — Это чисто оборонительные учения, проводимые на румынском пространстве румынскими военными в сотрудничестве с военными государств, с которыми у Румынии есть договоры об обороне".

Бывший глава румынской армии ясно говорит: "Тот факт, что в последнее время произошли и другие события, — просто совпадение".

Генерал Челару считает, что не стоит связывать учения НАТО с угрозой для России.

Адриан Северин
© Photo : Facebook / Adrian Severin
Экс-глава МИД Румынии в письме Путину: румыны - не враги России

"Это в первую очередь подготовка к защите румынского пространства, а не какого-либо восточного фланга, — подчеркивает генерал. — Любые другие комментарии и утверждения о России только порождают напряженность... Для меня и для любого настоящего солдата серьезное отношение важнее субъективных или предвзятых комментариев и интерпретаций".

Депутат Государственной думы России Артем Туров, наоборот, считает, что Румыния активно используется североатлантическим альянсом и США для решения своих задач. 

"Это мы знаем и по размещению систем ПРО, которые находятся в Румынии. Учения, которые проходят на территории Румынии с большим количеством контингентов стран НАТО — это показатель для юга Европы. Инфраструктура в Румынии используется НАТО для отработки своих задач", — говорит Туров.

Все это вместе, по словам депутата, представляет собой организованное давление у границ России.

Захватывающие кадры проверки боеготовности российской армии
Минобороны России
Контроль боеготовности – как проходят масштабные учения в российской армии

"Отрабатываются различные направления действий, переброски войск и вооружений, координация действий в воздушном пространстве. НАТО нагнетает вдоль границы с Российской Федерацией свой контингент (это видно по Прибалтике) и ряд из них участвует в учениях. Идет давление политическое от ряда стран Евросоюза, как на РФ, так и на дружественные страны", — отмечает депутат.

По словам Турова, любые учения вблизи от бывшей зоны боевых действий необходимо проводить с осторожностью, с уведомлением всех сторон об их целях и задачах.

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