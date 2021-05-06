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Томас Майер-Хартинг

В Молдову снова приедет спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (328)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210506/34650465/v-moldovu-snova-priedet-spetspredstavitel-deystvuyuschego-predsedatelya-obse.html

Томас Майер-Хартинг уже во второй раз приедет в республику для рассмотрения вопросов по приднестровскому урегулированию.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. В мае Приднестровье посетит специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев.

"В начале июня ожидается визит посредников и гарантов в переговорном процессе – представителей и наблюдателей, которые приедут для того, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией и с негативными тенденциями", – дополнил он.

"Необходимо и на уровне Верховного Совета, и на уровне Совещательного собрания реагировать, обращаясь к мировому сообществу, к партнерам, участникам в переговорном процессе с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности и деградации обстановки", – подчеркнул Игнатьев.

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Он напомнил, что в последние годы Кишинев и Тирасполь подписали пакет соглашений по решению проблем, связанных с телекоммуникацией, с уголовными делами в отношении приднестровцев, с вопросами свободы передвижения. Также были подписаны соглашения, которые касались землепользования в Дубоссарском районе Приднестровья, деятельности учебных заведений с румынским языком обучения, формата участия приднестровского автотранспорта в свободном дорожном движении. Кроме этого, был открыт мост между населенными пунктами Бычок и Гура-Быкулуй.

Томас Майер-Хартинг в 2021 году приезжает в Молдову не первый раз. Он побывал с визитом в республике в конце января. Спецпредставитель за три дня встретился с главой молдавского государства Майей Санду, и. о. премьера Аурелом Чокоем, вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь. Он посетил и Приднестровский регион. На левом берегу Днестра у него состоялись встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (328)

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Теги:
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