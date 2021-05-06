Гречаная и молдавская диаспора в Минске: какие вопросы обсуждали

Зинаида Гречаная рассказала представителям диаспоры в Белоруссии о планах строительства посольства Молдовы в Минске.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Председатель парламента РМ Зинаида Гречаная во время официального визита в Белоруссию провела встречу с молдавской диаспорой в Минске.

"С большим интересом и удовольствием пообщались с представителями молдавской диаспоры в Беларуси. Мы говорили о социальной защите молдаван, проживающих в Беларуси, о взаимном признании водительских прав и дипломов, о том, как мы можем поощрять участие в экономических проектах в стране и продвигать культурные ценности и традиции молдаван", – сообщила спикер парламента на своей странице в Facebook.

Также она ответила на вопросы представителей диаспоры и рассказала им, что обсуждала с белорусскими официальными лицами тему строительства посольства Молдовы в Минске.

"Это значительно повысит степень защиты молдаван, проживающих в Беларуси", – добавила Гречаная.

В заключение спикер парламента поздравила соотечественников с Пасхальными праздниками и поблагодарила их за то, что они достойно представляют нашу страну в Республике Беларусь и продолжают уважать национальные традиции и поддерживать связь с Родиной.

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