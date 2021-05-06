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Зинаида Гречаная

Гречаная и молдавская диаспора в Минске: какие вопросы обсуждали

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210506/34650888/grechanaia-i-moldavskaya-diaspora-v-minske-kakie-voprosy-obsuzhdali.html

Зинаида Гречаная рассказала представителям диаспоры в Белоруссии о планах строительства посольства Молдовы в Минске.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Председатель парламента РМ Зинаида Гречаная во время официального визита в Белоруссию провела встречу с молдавской диаспорой в Минске. 

"С большим интересом и удовольствием пообщались с представителями молдавской диаспоры в Беларуси. Мы говорили о социальной защите молдаван, проживающих в Беларуси, о взаимном признании водительских прав и дипломов, о том, как мы можем поощрять участие в экономических проектах в стране и продвигать культурные ценности и традиции молдаван", – сообщила спикер парламента на своей странице в Facebook. 

Также она ответила на вопросы представителей диаспоры и рассказала им, что обсуждала с белорусскими официальными лицами тему строительства посольства Молдовы в Минске.

В Минске установлен бюст в честь Героя Советского Союза Иона Солтыса
© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Минске торжественно открыт бюст в честь Иона Солтыса

"Это значительно повысит степень защиты молдаван, проживающих в Беларуси", – добавила Гречаная. 

В заключение спикер парламента поздравила соотечественников с Пасхальными праздниками и поблагодарила их за то, что они достойно представляют нашу страну в Республике Беларусь и продолжают уважать национальные традиции и поддерживать связь с Родиной.

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