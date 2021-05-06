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Парламент Республики Молдова

Встреча Гречаной с премьером Белоруссии: нужно сотрудничество в разных областях

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
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Продолжается официальный визит молдавской делегации в Минск. В четверг прошла встреча председателя парламента Молдовы и главы правительства Белоруссии.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Молдова и Белоруссия активизируют усилия, чтобы в полной мере использовать потенциал сотрудничества в различных областях, заявила председатель парламента Зинаида Гречаная после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Зинаида Гречаная
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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На встрече также присутствовал и.о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу и председатель парламентской Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности депутат Раду Мудряк.

Премьер-министр Белоруссии отметил, что страны связывает долгосрочное партнерство, открытый диалог и обоюдное желание выстраивать полноценное сотрудничество во всех сферах.

Головченко обратил внимание на то, что в современных условиях важно выдвигать и реализовывать новые инициативы на благо народов двух стран.

"Премьер-министр выразил заинтересованность в дальнейшем росте двусторонней торговли между нашими странами. Важную роль в этом отношении призвана сыграть молдавско-белорусская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству", 0 отметила на своей странице в Facebook Зинаида Гречаная. 

Белорусский премьер также подчеркнул, что наши страны заинтересованы в совместных инвестиционных проектах в сфере транспортной и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства и пищевой промышленности – как на межгосударственном уровне, так и непосредственно между экономическими агентами.

"Подтвердила готовность молдавской стороны развивать сотрудничество в различных сферах. Белорусские троллейбусы курсируют по улицам нашей столицы, белорусские тракторы работают на наших полях. Граждане Молдовы это высоко ценят, и мы хотим продолжать развитие этого эффективного партнерства", – отметила Гречаная. 

Она призвала к дальнейшей реализации совместных проектов в гуманитарной и социальной сферах, в сфере образования и здравоохранения.
Товарооборот между Молдовой и Белоруссией в 2020 году составил почти 200 миллионов долларов. 

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