Додон: ПСРМ готова создать избирательный блок с коммунистами

В течение недели Партия социалистов будет зарегистрирована для участия в досрочных парламентских выборах - либо в блоке, либо отдельно, заявил Додон.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что политформирование готово создать избирательный блок с Партией коммунистов для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года.

"Мы передали официальное письмо за моей подписью господину Воронину с предложением создать избирательный блок. Мы готовы это сделать. Нужно оставить прошлое позади. Много плохого Воронин говорил обо мне, они нас критиковали, мы их критиковали. Но, когда речь идет об интересах государства, интересах страны, населения, граждан, давайте все отбросим в сторону", — заявил лидер социалистов в очередном выпуске своего видеоблога.

По мнению Додона, такое сотрудничество доказало свою эффективность в прошлом и может принести хороший результат и в будущем.

"Все знают, что лучше всех правила страной команда, в которой Воронин был президентом, Гречаная была премьером, а я был вице-премьером, министром экономики, а также другие наши коллеги. Так почему бы не возродить эту команду и двигаться вперед", — сказал Додон.

Лидер социалистов сообщил, что на следующей неделе ПСРМ зарегистрируется в качестве конкурента на выборах. Это произойдет либо в составе избирательного блока социалистов и коммунистов, либо в случае неудачи переговоров ПСРМ будет участвовать в выборах отдельно.

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