Найдет ли правительство деньги на досрочные выборы

Сумма, запрошенная ЦИК на выборы 11 июля, завышена, в то время как в Резервном фонде правительства нет даже 100 миллионов леев, утверждает Аурелиу Чокой.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Сумма в 125 миллионов леев, запрошенная на организацию и проведение досрочных парламентских выборов, непомерно высока. В Резервном фонде денег не хватает, Минфин пытается найти средства для обеспечения избирательного процесса. Об этом в эфире одного из молдавских телеканалов сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

По словам врио премьера, 30 апреля у него состоялась встреча с председателем и секретарем ЦИК, на которой была достигнута договоренность пересмотреть смету.

"В прошлую пятницу я встретился с председателем ЦИК Чимилом и секретарем Лебединским за два часа до заседания избирательной комиссии, на которой должна была утверждаться смета расходов на избирательную кампанию. В ходе этой встречи мы договорились с господином Чимилом отложить упомянутое заседание ЦИК, чтобы у кабинета министров было время для поиска возможных источников пополнения финансовых возможностей правительства. ЦИК, в свою очередь, должен был пересмотреть смету в сторону сокращения расходов – в целях достижения компромисса", – сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра.

По словам Чокоя, результатом обсуждения стало обещание со стороны ЦИК предоставить правительству время до вторника, четвертого мая. Соответственно, заседание должно было перенестись на среду.

"Я был очень удивлен, когда вечером 30 апреля узнал, что вопреки нашим договоренностям ЦИК утвердил смету в 125 миллионов леев. Кабинет может перечислять деньги ЦИК исключительно из Резервного фонда правительства, в котором в настоящее время содержится 98 миллионов леев", – заявил Чокой.

Временный глава исполнительной власти Молдовы говорит, что не имеет права оставить пустым Резервный фонд – источник, из которого выделяются деньги в случае различных чрезвычайных ситуаций. Чокой утверждает, что обратился к ЦИК с просьбой, чтобы первый транш от правительства составил не более 50-60 миллионов леев, которых будет достаточно, для того чтобы комиссия могла начать организацию выборного процесса. А тем временем правительство сможет пополнить Резервный фонд.

Однако, по словам временного главы правительства, это предложение понимания у руководства ЦИК не встретило. Чимил, заявил Чокой, дал понять: или правительство перечисляет все деньги сразу, или не перечисляет их вовсе.

Кроме того, врио премьер-министра напомнил, что на прошедшие в два тура президентские выборы 2020 года было потрачено 165 миллионов леев. В этой связи Чокой предложил председателю ЦИК снизить сумму, требующуюся на досрочные парламентские выборы, до 80 миллионов леев.

Он также утверждает, что Минфин, изучив запрос комиссии, обнаружил, что из затребованных 125 миллионов 72 выделены на зарплаты членов ЦИК и избирательных бюро – деньги, которые могут быть выплачены и позднее. Чокой уточнил, что после избрания нового состава парламента и назначения полноценного правительства можно будет внести поправки в закон о бюджете.

При этом партия "Действие с солидарность" заявила, что может призвать своих сторонников выйти на уличные протесты, если кабмин не выделит деньги на досрочные парламентские выборы. О том, что правительство обязано предоставить затребованные ЦИК деньги, заявила седьмого мая и президент Санду.

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