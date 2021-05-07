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В Минске подписана совместная декларация парламента Молдовы и Нацсобрания Беларуси

Визит парламентской делегации Молдовы в Белоруссию: новая страница отношений

© Photo : House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210507/34663024/vizit-parlamentskoy-delegatsii-moldovy-v-belorus-novaya-stranitsa-otnosheniy.html

Подведен итог официального визита парламентской делегации Молдовы в Минск. В результате нескольких встреч сторонам удалось подписать важные документы и достичь определенных договоренностей о сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Официальный визит делегации парламента Молдовы в Национальное собрание Белоруссии открывает новую страницу в отношениях между нашими странами, заявила председатель молдавского законодательного органа Зинаида Гречаная. 

"Мы еще раз убедились в крепких связях, которые веками строились между молдаванами и белорусами, и указали на новые современные проекты сотрудничества", - отметила Гречаная. 

Совместная декларация
Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Встреча Гречаной с премьером Белоруссии: нужно сотрудничество в разных областях

Подводя итог визита, прошедшего 5-7 мая, в пресс-службе парламента упомянули встречу Гречаной с руководством Национального собрания Беларуси: обсуждались политическая ситуация и торгово-экономическое сотрудничество, особенно в области сельского хозяйства и промышленности.

Также стороны обговорили реализацию проектов сборки троллейбусов, малой техники и анализировали возможности реализации проектов сборки белорусских автобусов и лифтов в нашей стране. 

Подписана совместная декларация о сотрудничестве между парламентом Молдовы и законодательным органом Белоруссии, в которой говорится о намерении сторон развивать межпарламентское сотрудничество в соответствии с интересами как государств и народов, так и торговли, экономики, культуры, науки и образования.

Также Гречаная провела встречу с премьер-министром Романом Головченко, с которым удалось согласовать конкретные проекты, направленные на увеличение товарооборота между странами. Важную роль в этом отношении призвана сыграть молдавско-белорусская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Строительство посольства Молдовы в Минске 

Кроме того, в столице Белоруссии Гречанная побеседовала с представителями молдавской диаспоры.

Спикер сообщила соотечественникам, что рассматривается строительство посольства Молдовы в Минске, что в дальнейшем будет способствовать значительному повышению степени защиты молдаван в этом государстве. 

Открытие памятника Солтысу 
В Минске установлен бюст в честь Героя Советского Союза Иона Солтыса
© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Минске торжественно открыт бюст в честь Иона Солтыса

Как отметили в парламенте, визит предшествовал празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим молдавская делегация приняла участие в серии памятных мероприятий.

Главным стало открытие в Минске памятника Герою Советского Союза Иону Солтысу, уроженцу Молдовы.

Делегация также посетила минский храм-памятник Всех святых. В память о жертвах войны прошло размещение капсулы с землей в склепе храма.

Еще один визит состоялся на мемориальный комплекс "Хатынь": эта белорусская деревня стала символом, напоминающим о самых ужасных преступлениях нацистов. 

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