ЦИК опубликовала список партий, допущенных на досрочные выборы

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала список партий и других общественно-политических организаций, имеющих право участвовать в досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года.

Согласно решению ЦИК, на июльских выборах своих кандидатов в депутаты парламента смогут выдвинуть 53 политические партии.

В соответствии с положениями законодательства о выборах право выдвижения кандидатов имеют партии и другие общественно-политические организации, зарегистрированные в установленном порядке до назначения даты выборов.

К досрочным парламентским выборам допущены:

1. Демократическая партия Молдовы.

2. Партия коммунистов Республики Молдова.

3. Политическая партия "Аграрная партия Молдовы".

4. Социалистическая партия Молдовы.

5. Политическая партия "Партия закона и справедливости".

6. Христианско-демократическая народная партия.

7. Движение профессионалов "Speranţa - Надежда".

8. Либеральная партия.

9. Политическая партия "Партия трудящихся".

10. Социал-демократическая партия.

11. Политическая партия "Христианско-социальный союз Молдовы".

12. Политическая партия "Партия социалистов Республики Молдова".

13. Политическая партия "Шор".

14. Политическая партия "Экологическая зеленая партия".

15. Политическая партия "Новый исторический выбор".

16. Политическая партия "Наша партия".

17. Республиканская партия Молдовы.

18. Политическая партия NOI.

19. Политическая партия "Центристский союз Молдовы".

20. Европейская партия.

21. Политическая партия "Народно-демократическая партия Молдовы".

22. Партия "Moldova Unită – Eдиная Молдова".

23. Консервативная партия.

24. Национал-либеральная партия.

25. Политическая партия "Союз за спасение Бессарабии".

26. Политическая партия "Партия великой Молдовы".

27. Либерал-демократическая партия Молдовы.

28. Общественно-политическое движение ромов в Республике Молдова.

29. Партия "Патриоты Молдовы".

30. Политическая партия "Европейская левая партия".

31. Политическая партия "Народное движение против мафии".

32. Политическая партия "Народная партия Республики Молдова".

33. Политическая партия "Демократия дома".

34. Партия регионов Молдовы.

35. Социалистическая народная партия Молдовы.

36. Партия демократического действия.

37. Политическая партия "Возрождение".

38. Политическая партия "Платформа "Достоинство и правда".

39. Политическая партия "Альянс за объединение румын".

40. Политическая партия "Родина".

41. Политическая партия "Русско-славянская партия Молдовы".

42. Политическая партия "Партия прогрессивного общества".

43. Политическая партия "Европейская народная партия Молдовы".

44. Политическая партия "Партия национального единства".

45. Политическая партия "Партия "Действие и солидарность".

46. ​​Политическая партия "Воля народа".

47. Политическая партия "Партия совместных действий - Гражданский Конгресс".

48. Политическая партия Pro Moldova.

49. Политическая партия "Строим Европу дома - Pace".

50. Политическая партия "За людей, природу и животных".

51. Политическая партия "Сила людей".

52. Политическая партия "Партия перемен".

53. Политическая партия "Партия развития и консолидации Молдовы".

Все о политическом кризисе в Молдове

В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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