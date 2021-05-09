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Президент Молдовы Майя Санду и посол ЕС в республике Петер Михалко

Майя Санду наградила главу миссии ЕС Орденом Почета

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210509/34680367/maia-sandu-nagradila-glavu-missii-es-ordenom-pocheta.html

Глава государства заявила, что госнаграды Петер Михалко удостоен за "продвижение европейских ценностей в Молдове".

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду наградила главу миссии Европейского союза в Молдове Петера Михалко Орденом Почета. Об этом глава государства сообщила в воскресенье в социальных сетях.

По словам Санду, Михалко получил государственную награду "в благодарность за постоянную поддержку, оказываемую гражданам Молдовы на пути создания условий для демократии и процветания" и "за особые заслуги в продвижении европейских ценностей в нашей стране".

Президент выразила надежду, что Европейский союз и далее будет поддерживать Молдову на пути реформ и реализации проектов развития.

Петер Михалко окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений. Работал в МИД Словакии и в посольствах Словакии за рубежом. В 2007-2008 годах работал в Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине, затем занимал должность советника специального представителя Евросоюза в Молдове.

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Теги:
Петер Михалко, Майя Санду

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