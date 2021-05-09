Майя Санду наградила главу миссии ЕС Орденом Почета

Глава государства заявила, что госнаграды Петер Михалко удостоен за "продвижение европейских ценностей в Молдове".

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду наградила главу миссии Европейского союза в Молдове Петера Михалко Орденом Почета. Об этом глава государства сообщила в воскресенье в социальных сетях.

По словам Санду, Михалко получил государственную награду "в благодарность за постоянную поддержку, оказываемую гражданам Молдовы на пути создания условий для демократии и процветания" и "за особые заслуги в продвижении европейских ценностей в нашей стране".

Президент выразила надежду, что Европейский союз и далее будет поддерживать Молдову на пути реформ и реализации проектов развития.

Петер Михалко окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений. Работал в МИД Словакии и в посольствах Словакии за рубежом. В 2007-2008 годах работал в Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине, затем занимал должность советника специального представителя Евросоюза в Молдове.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova