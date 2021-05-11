Генпрокуратура: услугами депутата Реницэ пользуются преступные группы

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. В Генеральной прокуратуре Молдовы опровергли информацию, распространенную депутатом парламента Юрие Реницэ о поступивших в адрес правоохранительных органов доносах экс-главы Демпартии Владимира Плахотнюка и его приближенного, бывшего зампреда ДПМ, Сергея Яралова.

Прокуратура обвинила депутата Юрия Реницэ в стремлении выделиться любым способом и в отсутствии элементарных юридических знаний.

"Депутат Юрий Реницэ согласился быть использованным некоторыми преступными группировками в кампаниях по манипулированию общественным мнением и дискредитации прокуратуры — деятельностью, которая несовместима со статусом народного избранника", — заявили в следственном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что учреждение не получало никаких доносов или жалоб от граждан Плахотнюка и Яралова ни по поводу видеозаписи, на которой Игорь Додон получил пакет, ни по поводу какого-либо другого дела.

"Документы, на которых основана аргументация депутата, не имеют отношения к названному случаю, это протокол заслушивания свидетелей по другому делу. Мы повторяем, что показания этих лиц являются частью другого расследования в рамках еще одного уголовного процесса", — говорится в сообщении прокуроров.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что депутат Реницэ сознательно оперирует фрагментами документов, которые он относит к определенным конкретным делам, вводя общество в заблуждение и пытаясь повысить политический рейтинг.

"Мы напоминаем всем конкурентам на выборах, что правосудие осуществляется не на Facebook или на телевидении, а юридические процедуры должны быть известны в первую очередь народным избранникам — депутатам парламента", — сказано в сообщении прокуратуры.

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