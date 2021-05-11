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Брифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона

ПСРМ: в ближайшие 24 часа определим формулу участия в выборах

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210511/34704243/psrm-v-blizhayshie-24-chasa-opredelim-formulu-uchastiya-v-vyborakh.html

Судьба “блока левых сил” Партии социалистов и Партии коммунистов решится в ближайшие сутки. Переговоры продолжаются.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik Партия социалистов провела заседание политического исполкома, где обсуждались ее действия в рамках предвыборной кампании, а также был утвержден центральный предвыборный штаб ПСРМ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ПСРМ Игорь Додон.

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© Sputnik / Сергей Цуркану
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"Мы также изучили информацию о возможности объединения государственников и создания единого фронта защиты нашей страны. Сейчас идут переговоры об объединении наших сил с ПКРМ и другими партиями. Мы определили, что в ближайшие 24 часа будет принято окончательное решение по формуле участия социалистов в выборах", — сообщил Додон.

Напомним, ранее председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что политформирование готово создать избирательный блок с Партией коммунистов для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года. О переговорах по формированию такого блока сообщали и коммунисты.

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