ПСРМ: в ближайшие 24 часа определим формулу участия в выборах

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik Партия социалистов провела заседание политического исполкома, где обсуждались ее действия в рамках предвыборной кампании, а также был утвержден центральный предвыборный штаб ПСРМ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ПСРМ Игорь Додон.

"Мы также изучили информацию о возможности объединения государственников и создания единого фронта защиты нашей страны. Сейчас идут переговоры об объединении наших сил с ПКРМ и другими партиями. Мы определили, что в ближайшие 24 часа будет принято окончательное решение по формуле участия социалистов в выборах", — сообщил Додон.

Напомним, ранее председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что политформирование готово создать избирательный блок с Партией коммунистов для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года. О переговорах по формированию такого блока сообщали и коммунисты.

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