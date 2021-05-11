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Майя Санду

Санду встретится с министром британского МИД

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210511/34704893/sandu-vstretitsya-s-ministrom-britanskogo-mid.html

Один из министров МИД Великобритании находится в Молдове с двухдневным визитом. Во время пребывания в республике министр встретится с президентом.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду проведет в среду встречу с министром по делам Европы и Америки британского Министерства иностранных дел и международного развития Венди Мортон.

Президент Молдовы Майя Санду и посол ЕС в республике Петер Михалко
© Photo : Facebook / Maia Sandu
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Об этом сообщили в администрации президента республики. 

Там отметили, что Мортон находится в Молдове с двухдневным визитом. 

"Заявления для прессы будут сделаны после встречи, в 14.30", - говорится в сообщении. 

Напомним, в ближайшие дни в Молдову ожидается визит еще одного иностранного гостя. Речь идет о президенте Литвы: Гитанас Науседа будет в республике 13-14 мая. Это первый его визит в нашу страну за последние шесть лет. 

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