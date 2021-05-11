Санду встретится с министром британского МИД

Один из министров МИД Великобритании находится в Молдове с двухдневным визитом. Во время пребывания в республике министр встретится с президентом.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду проведет в среду встречу с министром по делам Европы и Америки британского Министерства иностранных дел и международного развития Венди Мортон.

Об этом сообщили в администрации президента республики.

Там отметили, что Мортон находится в Молдове с двухдневным визитом.

"Заявления для прессы будут сделаны после встречи, в 14.30", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Молдову ожидается визит еще одного иностранного гостя. Речь идет о президенте Литвы: Гитанас Науседа будет в республике 13-14 мая. Это первый его визит в нашу страну за последние шесть лет.

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