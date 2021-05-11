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Парламент Республики Молдова

Социалисты и Партия коммунистов пойдут на досрочные выборы единым блоком

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210511/34708105/sotsialisty-i-partiya-kommunistov-poydut-na-dosrochnye-vybory-edinym-blokom.html

ПКРМ приняла решение о создании избирательного блока с ПСРМ для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Партия коммунистов Молдовы пойдет на досрочные выборы в парламент единым блоком с Партией социалистов, заявила Sputnik Молдова член ПКРМ Елена Боднаренко. 

"Сейчас стороны переходят к этапу переговоров по формированию списка", - заявила Боднаренко. 

Ранее появилось сообщение, что ЦК ПКРМ принял решение о создании электорального блока с ПСРМ. 

Брифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона
© Photo : Miroslav Rotari
ПСРМ: в ближайшие 24 часа определим формулу участия в выборах

Также во вторник состоялось заседание политического исполкома ПСРМ, где обсуждались действия партии в рамках предвыборной кампании, а также был утвержден центральный предвыборный штаб.

"Мы также изучили информацию о возможности объединения государственников и создания единого фронта защиты нашей страны. Сейчас идут переговоры об объединении наших сил с ПКРМ и другими партиями. Мы определили, что в ближайшие 24 часа будет принято окончательное решение по формуле участия социалистов в выборах", - сообщил лидер ПСРМ Игорь Додон.

Досрочные выборы в Высший законодательный орган запланированы на 11 июля 2021 года. 

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