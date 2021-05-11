Социалисты и Партия коммунистов пойдут на досрочные выборы единым блоком

ПКРМ приняла решение о создании избирательного блока с ПСРМ для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Партия коммунистов Молдовы пойдет на досрочные выборы в парламент единым блоком с Партией социалистов, заявила Sputnik Молдова член ПКРМ Елена Боднаренко.

"Сейчас стороны переходят к этапу переговоров по формированию списка", - заявила Боднаренко.

Ранее появилось сообщение, что ЦК ПКРМ принял решение о создании электорального блока с ПСРМ.

Также во вторник состоялось заседание политического исполкома ПСРМ, где обсуждались действия партии в рамках предвыборной кампании, а также был утвержден центральный предвыборный штаб.

"Мы также изучили информацию о возможности объединения государственников и создания единого фронта защиты нашей страны. Сейчас идут переговоры об объединении наших сил с ПКРМ и другими партиями. Мы определили, что в ближайшие 24 часа будет принято окончательное решение по формуле участия социалистов в выборах", - сообщил лидер ПСРМ Игорь Додон.

Досрочные выборы в Высший законодательный орган запланированы на 11 июля 2021 года.

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