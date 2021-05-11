Успеет ли ЦИК организовать выборы и откуда на них возьмут средства

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. До досрочных выборов в парламент Молдовы остается все меньше времени. Успеет ли Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовить все необходимое для голосования, а главное – найдут ли молдавские власти средства на выборы? На эти вопросы ответил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший глава ЦИК Юрий Чокан.

Успеть в сроки

Говоря о подготовке выборов, Чокан отметил высокий профессионализм своих бывших коллег. Собеседник выразил уверенность, что выборы в Высший законодательный орган страны пройдут по плану.

"Хочу отметить, что ЦИК это не только девять членов комиссии, но и еще порядка 50 человек штатных специалистов. У всех них есть соответствующая подготовка, как выполнить все намеченные работы, чтобы успеть в сроки. ЦИК утвердила календарный план, который предусматривает четкие действия по каждой задаче. Есть ответственные и за контроль, и за исполнение этих задач", – заявил Чокан.

По его словам, нет сомнений, что выборы так или иначе пройдут 11 июля, а в случае, если голосование по какой-либо причине не состоится, то это обернется новыми тратами для государства через две недели.

"Если по каким-то причинам выборы 11 июля не состоятся, то через две недели их нужно будет провести снова. Но тогда придется выделить еще 125 миллионов леев. Новые действия – это дополнительные расходы", – добавил собеседник.

Откуда средства

Также бывший глава ЦИК рассказал, с каких источников могут быть профинансированы выборы в этом году.

"Важно понимать, что финансировать выборы по закону можно только из государственного бюджета. На средства доноров или разных проектов можно проводить программы гражданского обучения или кампанию по информированию избирателей о выборах. Но этим нельзя покрывать саму организацию голосования, оплату труда сотрудников ЦИК и другое", – уточнил Чокан.

Он подчеркнул, что представители ЦИК ведут активные переговоры с временным правительством Молдовы, чтобы последние выделили средства из госбюджета, хоть они и не были запланированы.

По словам Чокана, в истории Молдовы уже бывали подобные прецеденты, когда парламент распускали и средства на проведение выборов не были предусмотрены в госбюджете.

"Тогда такие расходы покрывали из резервного фонда правительства. Насколько я знаю, сейчас даже средства из резервного фонда не позволяют покрыть всю сумму. Но у кабмина есть и другие инструменты, чтобы найти необходимый минимум. Об этом мало говорили, но те 125 миллионов, которые утвердил Центризбирком - это были максимально необходимые средства. Каждый год ЦИК по итогам выборов экономил деньги", - рассказал специалист.

© Sputnik / Mihai Caraus Юрий Чокан.

Чокан отметил, что в прошлых годах ЦИК экономил порядка 15% от общей суммы. В этом же году, как считает Чокан, вряд ли станет большой проблемой, если кабмин и Центризбирком договорятся все же оплатить часть расходов из других источников. Как пояснил Чокан, из других источников можно было бы покрыть те 13 миллионов леев, предусмотренные на защиту избирателей от инфекции коронавируса.

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