Администрация президента РМ выразила соболезнования РФ в связи с трагедией в Казани

В администрации президента Молдовы передали соболезнования Российской Федерации после трагических событий в Казани.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Администрация президента Молдовы выразила соболезнования Российской Федерации в связи с трагедией, произошедшей во вторник в одном из учебных заведений Казани.

"Мы глубоко опечалены трагедией, которая произошла сегодня в школе Казани, столицы Республики Татарстан. Мы разделяем боль семей, потерявших своих детей, и родственников учителей, погибших на работе. Выражаем свою поддержку всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии. И приносим самые искренние соболезнования всему народу Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестный открыл стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены.

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

По информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета, вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии №175 в Казани, задержан.

Расследованием стрельбы в Казани займется центральный аппарат Следственного комитета России.

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