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Заседание ЦИК

ЦИК установил период для регистрации кандидатов в депутаты парламента

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210512/34714356/cec-ustanovil-period-dlya-registratsii-kandidatov-na-post-deputata-parlamenta.html

Члены комиссии Центризбиркома провели рабочее заседание, на котором приняли несколько важных решений о предстоящих досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы установила период для регистрации кандидатов на пост депутата парламента.

Выборы в Молдове
© REUTERS / Gleb Garanich
Успеет ли ЦИК организовать выборы и откуда на них возьмут средства

Члены комиссии приняли решение, что документы можно будет подать в офисе Центризбиркома с 14 мая по 11 июня с 9 до 16 часов. Перерыв на обед с 12 до 13 часов. В последний день регистрации прием документов будет проводиться до 17.00.

Документы для регистрации инициативных групп по поддержке независимых кандидатов в депутаты можно подать в офис ЦИК с 12 мая по 11 июня.

Кроме того, установлен потолок средств, которые могут быть переведены в "Электоральный фонд" кандидатов. 

"В электоральном фонде кандидатов на досрочных парламентских выборах может быть не более 20 707 070 леев", - заявил в ходе заседания секретарь ЦИК Максим Лебединский. 

Также члены комиссии утвердили аккредитацию 68 национальных наблюдателей от Ассоциации Promo-Lex на выборах 11 июля. 

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