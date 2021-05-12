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Аурел Чокой

Встреча Чокоя и Мортон: детали молдавского-британских отношений

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210512/34716786/vstrecha-ciocoi-i-morton-obsudili-ryad-voprosov-moldavskogo-britanskikh-otnosheniy.html

Врио премьер-министра принял в среду в Кишиневе официального представителя Великобритании. Стороны обсудили несколько вопросов, в том числе действие соглашения между Молдовой и Соединенным Королевством.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра и глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Аурелиу Чокой провел в среду встречу с министром по делам Европы и Америки британского Министерства иностранных дел и международного развития Венди Мортон. Об этом сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

Там уточнили, что Мортон будет находится в Кишиневе до 13 мая.

По данным министерства, стороны приветствовали осуществление Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и кооперации, заключенного странами в декабре 2020 года.

"Участники встречи подчеркнули важность наращивания динамики торговли и молдавско-британских экономических отношений, несмотря на пандемический кризис. Дипломаты отметили конструктивный характер первого раунда стратегического диалога, прошедшего в апреле в онлайн-формате между МИД в Кишиневе и Лондоне", - говорится в сообщении МИДЕИ.

Чокой и Мортон также рассмотрели новые руководящие принципы молдавско-британских отношений по соглашению. Также стороны намерены улучшить двусторонние отношения путем проведения визитов в ближайшем будущем, в том числе повышение динамики торгово-экономических отношений, которые имеют огромный потенциал (92 миллиона долларов США в 2020 году, сократились на 14% на фоне пандемии).

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду встретится с министром британского МИД

Дипломаты также обменялись мнениями о ситуации в регионе, безопасности и эффективном сотрудничестве в рамках международных организаций.

"Аурелиу Чокой подчеркнул важность британской помощи для продолжения важных процессов в Молдове: модернизации экономики, борьбы с коррупцией, реформы судебной системы и привлечения иностранных инвестиций", - уточнили в министерстве.

Как говорится в сообщении МИДЕИ, важной темой обсуждения стало текущее состояние переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта: "Госминистр Великобритании подтвердила решительную поддержку Лондоном территориальной целостности Молдовы".

Главы обеих делегаций обменялись мнениями о текущей общественно-политической ситуации в республике, остановившись на досрочных парламентских выборах летом этого года. Чокой проинформировал британского гостя о намерении исполнительной власти определить необходимое финансирование для надлежащего проведения выборов в соответствии с международными стандартами.

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