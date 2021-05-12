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Майя Санду

Санду: средства, взысканные с сына Влада Филата, будут переданы Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210512/34719004/sandu-posle-vstrechi-s-ministrom-britanskogo-mid.html

Средства, взысканные с сына Влада Филата в Великобритании, будут возвращены в ближайшее время Молдове. Деньги направят на помощь людям с ограниченными возможностями.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Вскоре в Молдову прибудут средства, взысканные с сына бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата, заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с министром по делам Европы и Америки британского Министерства иностранных дел и международного развития Венди Мортон.

Как отметила Санду, деньги пойдут на помощь людям с ограниченными возможностями. 

"Мы договорились о том, как вернуть средства, взысканные с Луки Филата, в пользу граждан", - уточнила Санду.

По словам главы государства, это стало возможным благодаря усилиям ее команды, которая работает на возвращение в республику всех незаконно выведенных средств.

"После наших запросов и шагов в течение 2020 года лондонские суды постановили вернуть Молдове конфискованную сумму в размере 458 тысяч фунтов стерлингов, взысканных с гражданина Луки Филата. Вскоре эти деньги, почти 11,5 миллионов леев, пойдут на помощь людям с ограниченными возможностями", - пояснила Санду. 

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Она добавила, что по состоянию на 2020 год в стране было зарегистрировано порядка 175 тысяч граждан с ограниченными возможностями, трети из них нужен постоянный уход. Именно поэтому было принято решение передать средства Национальному агентству социальной помощи Молдовы. 

Венди Мортон, в свою очередь, подтвердила, что эти деньги передадут Молдове. 

"У нас были очень позитивные дискуссии с президентом Санду. Мы обсуждали необходимые реформы, а также борьбу с коррупцией. Мы согласны отправить в Молдову деньги, взысканные с гражданина Филата", - заявила Мортон. 

Она добавила, что Великобритания наблюдает за социально-экономической и политической ситуацией в Молдове, а также готова оказывать помощь. Кроме того, британские власти внимательно следят за подготовкой и предстоящим проведением досрочных выборов в республике. 

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