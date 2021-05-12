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Правительство РМ

Кабмин выделит деньги из резервного фонда на проведение досрочных выборов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210512/34719907/pravitelstvo-vydelit-70-millionov-na-provedenie-dosrochnykh-vyborov.html

Часть суммы на проведение досрочных парламентских выборов найдена. Об этом заявили в ходе заседания правительства Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Временное правительство Молдовы сумело найти часть необходимой суммы для проведения досрочных выборов в стране. 

"Министерство финансов выделит Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 70 миллионов леев на проведение досрочных парламентских выборов", - заявил в ходе заседания кабмина и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

По его словам, Центризбиркому рекомендуется пересмотреть смету, чтобы сократить траты на организацию и проведение досрочных парламентских выборов 11 июля.

Выборы в Молдове
© REUTERS / Gleb Garanich
Успеет ли ЦИК организовать выборы и откуда на них возьмут средства

"Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия", - добавил Чокой.

Как уточнил в ходе заседания и. о. главы Минсельхоза Ион Пержу, в резервном фонде останется 28 миллионов леев. 

"Чтобы не вдаваться в юридические аспекты, имеем мы право голосовать за такое решение или нет, мы его поддержим, конечно. Но власти постоянно находятся в поиске средств", - пояснил Пержу.  

Напомним, ранее члены ЦИК утвердили предварительную смету расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля. Общая необходимая сумма составляет 125 миллионов 46,7 тысячи леев.

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