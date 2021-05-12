17:29 12 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.63
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Игорь Додон и Владимир Воронин

Официально: социалисты и коммунисты создали электоральный блок

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
19750
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0c/34721042.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210512/34720880/ofitsialno-sotsialisty-i-kommunisty--sozdali-elektoralnyy-blok.html

Партия социалистов и Партия коммунистов официально подписали документ о создании электорального блока.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) и Партия коммунистов (ПКРМ) подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом заявил лидер социалистов Игорь Додон по итогам заседания Республиканского совета ПСРМ. 

Как рассказал Додон, на совете была проанализирована стратегия социалистов на предстоящих досрочных парламентских выборах и приняты важные решения. После заседания Додон и глава ПКРМ Владимир Воронин подписали соглашение.

Владимир Воронин. Архивное фото
© Sputnik / Ruslan Shalapuda
Предвыборные договоренности: прошла встреча Воронина и Додона

По словам лидера ПСРМ, в ходе встречи стороны отметили, что "суверенитет Молдовы находится под угрозой, а интересы молдавского народа подчинены интересам других стран, в том числе планам превратить территорию нашей страны в поле для военных маневров".

Также стороны уверены, что "внешние силы с помощью своих политических ставленников в Кишиневе хотят навязать гражданам набор ложных ценностей - антисемейных, антихристианских, неприемлемых для нашего народа". 

Как считает Додон, внешние силы также "стремятся ликвидировать молдавскую идентичность, в том числе путем запрета молдавского языка. Их цель - превратить нашу страну в колонию, которая станет источником дешевой рабочей силы, дешевой земли для продажи иностранцам".

"В этом контексте члены Республиканского совета были единодушны во мнении о необходимости объединения патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил", - добавил председатель ПСРМ. 

Как рассказал Додон, в завершение заседания было принято решение о необходимости подписания соглашения о создании избирательного блока социалистов и коммунистов, чтобы "вместе выиграть выборы и обеспечить ответственное руководство страной, обеспечить гражданам порядок и благосостояние".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ПСРМ: в ближайшие 24 часа определим формулу участия в выборах
Социалисты и Партия коммунистов пойдут на досрочные выборы единым блоком

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне.
Фото: кому достались BRIT Awards 2021
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Видео: что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться