Официально: социалисты и коммунисты создали электоральный блок

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) и Партия коммунистов (ПКРМ) подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом заявил лидер социалистов Игорь Додон по итогам заседания Республиканского совета ПСРМ.

Как рассказал Додон, на совете была проанализирована стратегия социалистов на предстоящих досрочных парламентских выборах и приняты важные решения. После заседания Додон и глава ПКРМ Владимир Воронин подписали соглашение.

По словам лидера ПСРМ, в ходе встречи стороны отметили, что "суверенитет Молдовы находится под угрозой, а интересы молдавского народа подчинены интересам других стран, в том числе планам превратить территорию нашей страны в поле для военных маневров".

Также стороны уверены, что "внешние силы с помощью своих политических ставленников в Кишиневе хотят навязать гражданам набор ложных ценностей - антисемейных, антихристианских, неприемлемых для нашего народа".

Как считает Додон, внешние силы также "стремятся ликвидировать молдавскую идентичность, в том числе путем запрета молдавского языка. Их цель - превратить нашу страну в колонию, которая станет источником дешевой рабочей силы, дешевой земли для продажи иностранцам".

"В этом контексте члены Республиканского совета были единодушны во мнении о необходимости объединения патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил", - добавил председатель ПСРМ.

Как рассказал Додон, в завершение заседания было принято решение о необходимости подписания соглашения о создании избирательного блока социалистов и коммунистов, чтобы "вместе выиграть выборы и обеспечить ответственное руководство страной, обеспечить гражданам порядок и благосостояние".

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