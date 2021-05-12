ПСРМ и ПКРМ подали документы в ЦИК на регистрацию блока

Недавно созданный электоральный блок коммунистов и социалистов теперь направил документы о регистрации в Центризбирком.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Представители Партии социалистов (ПСРМ) и Партии коммунистов (ПКРМ) подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о регистрации электорального блока. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат-социалист и вице-спикер парламента Влад Батрынча.

"Совместно с членом политисполкома ЦК ПКРМ Олегом Рейдманом подали в ЦИК документы на регистрацию блока", – написал Батрынча.

Ранее стало известно, что глава ПКРМ Владимир Воронин и лидер ПСРМ Игорь Додон подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах.

Обе партии уверены в необходимости объединения патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил.

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