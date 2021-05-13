В ЦИК зарегистрировали избирательный блок ПКРМ-ПСРМ

Молдавские коммунисты и социалисты официально включаются в избирательную кампанию досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Республики Молдова зарегистрировали избирательный блок Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) для участия в досрочных парламентских выборах.

За регистрацию этого блока проголосовали семь членов комиссии ЦИК, один высказался против.

"Регистрируется избирательный блок для участия в досрочных парламентских выборах, состоящий из Партии социалистов и Партии коммунистов. Регистрируется избирательный знак: пятиконечная звезда, в середине расположены изображения серпа и молота белого цвета", - заявил секретарь ЦИК Андрей Волентир.

Как отметили в комиссии, заявление о регистрации блока подал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча совместно с членом Политисполкома ЦК ПКРМ Олегом Рейдманом.

"Организационные и юридические вопросы, а также списки кандидатов будут определены позже", - заявил Батрынча в ходе заседания.

Ранее стало известно, что глава ПКРМ Владимир Воронин и лидер ПСРМ Игорь Додон подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах.

Обе партии уверены в необходимости объединения патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил.

Досрочные выборы в парламент Молдовы запланированы на 11 июля 2021 года.

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