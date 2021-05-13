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ЦИК

В ЦИК зарегистрировали избирательный блок ПКРМ-ПСРМ

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210513/34731258/v-cec-zaregistrirovali-izbiratelnyy-blok-pkrm-i-psrm.html

Молдавские коммунисты и социалисты официально включаются в избирательную кампанию досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Республики Молдова зарегистрировали избирательный блок Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) для участия в досрочных парламентских выборах. 

За регистрацию этого блока проголосовали семь членов комиссии ЦИК, один высказался против. 

"Регистрируется избирательный блок для участия в досрочных парламентских выборах, состоящий из Партии социалистов и Партии коммунистов. Регистрируется избирательный знак: пятиконечная звезда, в середине расположены изображения серпа и молота белого цвета", - заявил секретарь ЦИК Андрей Волентир.

Как отметили в комиссии, заявление о регистрации блока подал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча совместно с членом Политисполкома ЦК ПКРМ Олегом Рейдманом.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Организационные и юридические вопросы, а также списки кандидатов будут определены позже", - заявил Батрынча в ходе заседания. 

Ранее стало известно, что глава ПКРМ Владимир Воронин и лидер ПСРМ Игорь Додон подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах.

Обе партии уверены в необходимости объединения патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил.

Досрочные выборы в парламент Молдовы запланированы на 11 июля 2021 года. 

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