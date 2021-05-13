В ЦИК определили 38 округов второго уровня к досрочным выборам

В четверг в Центризбиркоме определили более трех десятков округов второго уровня к выборам в Высший законодательный орган страны.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) создала 38 округов второго уровня для досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года.

Такое решение было принято в ходе заседания членов комиссии.

"Муниципий Кишинев - номер 1, далее следуют муниципии Бельцы и Бендеры. Затем следуют районы", - заявил секретарь ЦИК Максим Лебединский.

Как отметили в ЦИК, границы округов соответствуют границам административно-территориальных единиц, предусмотренных действующим законодательством.

Округа для населенных пунктов на левом берегу Днестра и для избирательных участков, созданных за рубежом, эквивалентны округам административно-территориальных единиц второго уровня.

До 21 мая ЦИК также создаст окружные избирательные советы второго уровня.

Досрочные парламентские выборы в Молдове состоятся 11 июля. Ранее члены ЦИК утвердили предварительную смету расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля. Общая необходимая сумма составляет 125 миллионов 46,7 тысячи леев.

Для проведения голосования временное правительство выделило 70 миллионов леев из резервного фонда.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova