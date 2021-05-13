Вопрос ребром: Санду заявила, хватит ли денег на досрочные выборы в парламент

Глава государства считает, что финансовые ресурсы на проведение досрочных парламентских выборов в республике есть.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Правительство выделило первый транш денег на организацию и проведение в Молдове досрочных парламентских выборов 11 июля, ожидается и второй транш. Об этом заявила президент республики Майя Санду в эфире "Радио Молдова" в четверг.

Ранее временное правительство Молдовы сумело найти часть необходимой суммы для проведения досрочных выборов в стране. В частности, Минфин выделит Центральной избирательной комиссии 70 миллионов леев на эти цели. Как заявил исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой, Центризбиркому рекомендуется пересмотреть смету, чтобы сократить траты на организацию и проведение досрочных парламентских выборов 11 июля. Ранее члены ЦИК утвердили предварительную смету расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов – 125 миллионов 46,7 тысячи леев.

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Комментируя выделение этой суммы кабмином, Санду отметила, что речь идет о первом транше, который правительство перечислило, чтобы Центральная избирательная комиссия могла инициировать определенные мероприятия.

"Будет и второй транш", – сказала президент.

По ее словам, звучат довольно много спекуляций на эту тему, однако, как считает президент, во-первых, правительство обязано найти деньги. "Во-вторых, надо напомнить, что в государственном бюджете есть порядка 50 миллиардов леев. Это затраты госбюджета на текущий год. Из 50 миллиардов леев, ясно, что можно найти 120-125 миллионов на выборы. В-третьих, мы уже должны получить порядка 700 миллионов леев от ЕС", – отметила глава государства.

Она уточила, что деньги от Европейского союза должны были поступить в марте-апреле, но этого не произошло из-за "саботирования министрами" в Кишиневе. "То есть финансовые ресурсы есть и могут быть привлечены", – подчеркнула президент.

Глава государства выразила надежду, что самое позднее к концу июня республика сможет получить деньги от Европейского союза.

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Санду сообщила, что второй транш на досрочные выборы правительство выделит в ближайшие недели. На вопрос о том, каков размер этой суммы, президент ответила, что "должно быть в соответствии с бюджетом".

"Если есть возможность, чтобы сэкономить... Когда ЦИК рассчитывает бюджет, то делает это с учетом учетом ситуации, чтобы предотвратить какую-либо необходимость. С другой стороны, к примеру, мне известно, что на защитные материалы, используемые для проведения выборов, не нужно выделять средства, так как эти средства доступны из предоставленной помощи, которую мы получали ранее. Более того, в ближайшие дни поступит большая партия помощи со стороны Германии по итогам моих дискуссий несколько недель назад с канцлером Ангелой Меркель", – сказала президент.

В эту помощь, как уточнила глава государства, входят защитные маски, перчатки, комбинезоны и другие предметы. По ее словам, часть этих средств защиты передадут на нужды Центризбиркома для организации выборов. Таким образом, отметила президент, часть средств из бюджета для выборов уже может быть исключена, потому что это будет обеспечено.

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При этом президент исключила риск сокращения числа избирательных участков за границей, если будет выделено меньше денег на проведение досрочных выборов.

"Нет такого риска. И ЦИК, и правительство обязаны правильно организовать выборы. Выборы должны быть свободными и справедливыми. И на выборах должно соблюдать право граждан выбирать", – сказала Санду.

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В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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