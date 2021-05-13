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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

РФ осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдовы

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210513/34732461/rf-osuzhdaet-narastayuschee-vmeshatelstvo-ssha-i-es-vo-vnutrennie-dela-moldovy.html

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за положением дел в Молдове.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдовы в преддверии досрочных парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Видео: как Молдова дошла до досрочных парламентских выборов
© Video: Sputnik / privesc.eu / facebook / Corneliu Furculita youtube / Curtea Constituțională
Как Молдова дошла до досрочных парламентских выборов

"Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдовы, в целях реализации политических и экономических интересов этих стран", - сообщила Захарова на брифинге.

Захарова добавила, что Россия внимательно следит за положением дел в Молдове, где на 11 июля запланированы досрочные парламентские выборы.

"Мы рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции и их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики. Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ", - сказала Захарова.

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