Санду рассказала, поедет ли с визитом в Россию

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что пока не обсуждала с российской стороной свой визит в РФ, возможно, этот вопрос будет поднят после проведения в республике досрочных парламентских выборов, которые намечены на 11 июля. Об этом она заявила в эфире "Радио Молдова" в четверг.

Комментируя отношения с Российской Федерацией, Санду отметила, что у нее состоялись дискуссии с послом России в Молдове по различным вопросам, в том числе по поводу экспорта молдавской продукции на российский рынок, а также по поводу соглашения о социальной защите.

"Есть много аспектов, которые мы обсуждаем. Не говорили еще о визите. Но я совершила крайне мало поездок, в том числе из-за COVID. Нельзя сказать, что Россия – единственная страна, куда я не совершила визит. Дойдем, думаю, возможно, после выборов", – сказала Санду.

По ее словам, она направляла два письма президенту РФ Владимиру Путину, одно из которых связано с торговлей, а второе – с вакциной. "Вакцина поступила. Мы благодарны за это пожертвование. Мы благодарны и китайским властям за пожертвование вакцины. Это очень важно. Мы хотим конструктивных отношений. Я всегда исхожу из интересов наших граждан. Это мой принцип в отношениях со всеми странами и международными организациями", – отметила президент.

Майя Санду: благодарим Россию за предоставленную вакцину "Спутник V">>>

Она заявила, что не может сказать, что отношения Молдовы с Россией простые. "Но необходимо продолжать работать и пытаться найти решения по этим проблемам. И я буду это делать так же, как буду работать с остальными странами", – уточнила президент.

На вопрос о том, намерена ли направить письмо лидеру России Владимиру Путину с приглашением посетить Молдову с визитом, глава государства отметила, что пока у нее нет такого намерения. "У нас выборы, пандемия. Не обсуждала такой вопрос", – сказала Санду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova