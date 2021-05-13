Санду рассказала, поедет ли с визитом в Россию

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что пока не обсуждала с российской стороной свой визит в РФ, возможно, этот вопрос будет поднят после проведения в республике досрочных парламентских выборов, которые намечены на 11 июля. Об этом она заявила в эфире "Радио Молдова" в четверг.
Комментируя отношения с Российской Федерацией, Санду отметила, что у нее состоялись дискуссии с послом России в Молдове по различным вопросам, в том числе по поводу экспорта молдавской продукции на российский рынок, а также по поводу соглашения о социальной защите.
"Есть много аспектов, которые мы обсуждаем. Не говорили еще о визите. Но я совершила крайне мало поездок, в том числе из-за COVID. Нельзя сказать, что Россия – единственная страна, куда я не совершила визит. Дойдем, думаю, возможно, после выборов", – сказала Санду.
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Она заявила, что не может сказать, что отношения Молдовы с Россией простые. "Но необходимо продолжать работать и пытаться найти решения по этим проблемам. И я буду это делать так же, как буду работать с остальными странами", – уточнила президент.
На вопрос о том, намерена ли направить письмо лидеру России Владимиру Путину с приглашением посетить Молдову с визитом, глава государства отметила, что пока у нее нет такого намерения. "У нас выборы, пандемия. Не обсуждала такой вопрос", – сказала Санду.
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