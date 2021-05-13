Молдова на пороге парламентских выборов: сколько стоит пройти в парламент

Читайте в обзоре Sputnik Молдова, какой может быть максимально возможная длина избирательного бюллетеня на парламентских выборах, сколько в стране кандидатов в депутаты и "почем" один мандат - в деньгах и голосах избирателей.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Через два месяца в Молдове должны состояться внеочередные парламентские выборы. Интрига с отсутствием денег на их проведение почти полностью разрешилась и сейчас, кажется, никто уже не сомневается в том, что они состоятся. Sputnik Молдова, основываясь на данных ЦИК по предыдущим избирательным кампаниям, выяснил, во сколько голосов избирателей обходится каждый депутатский мандат и какое количество людей должно проголосовать за партию, чтобы она попала в парламент.

Кандидаты

Центральная избирательная комиссия опубликовала список партий, которые имеют право участвовать в выборах. В нем 53 политформирования. Теоретически все они могут принять участие в голосовании, для этого нужно всего лишь подать в ЦИК утвержденный список кандидатов в депутаты, в котором должно быть не менее 51 и не более 103 человек.

Четыре партии из этого списка уже объявили о создании избирательных блоков, это "Наша партия" и партия "Патрия", которые сформировали блок "Ренато Усатый", а также Партия коммунистов и Партия социалистов, которые также сформировали избирательный блок. Таким образом, число будущих конкурентов на выборах сократилось до 51. Если все они решат принять участие в выборах, избирательный бюллетень будет больше одного метра в длину, а суммарное количество кандидатов в депутаты может превысить пять тысяч человек.

Регистрация партий, желающих поучаствовать в парламентских выборах, начнется уже 14 мая и продлится до 11 июня.

Избиратели

Перед началом избирательного периода ЦИК объявил количество избирателей, внесенных в национальный реестр, их число составляет 3 282 783, из которых пропиской на территории правобережной Молдовы обладают 2 787 752 человека, именно столько человек будут внесены в основные списки избирательных участков на территории страны. Отметим, избирателей, включенных в основные списки, будет на 16 тысяч меньше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2019 году.

За последние десять лет явка на президентских и парламентских выборах в Молдове колебалась от 1,45 до 1,65 миллиона избирателей, или от 50,5% до почти 60% избирателей, включенных в основные списки. При этом заметно выросло число граждан, голосующих на зарубежных участках. Во время второго тура президентских выборов на заграничных участках проголосовали более 250 тысяч граждан Молдовы. Цифры участников голосования на участках за рубежом во время парламентских выборов - заметно скромнее. В 2019 году в голосовании за рубежом приняли участие только 76,5 тысяч избирателей.

Явка на президентских и парламентских выборах за последние 10 лет

Число избирателей, принявших участие в голосовании Явка (%) Парламентские выборы 30 ноября 2014 года 1 649 402 57,28% Президентские выборы 30 октября 2016 года (II тур) 1 614 023 53,45% Парламентские выборы 24 февраля 2019 года 1 457 220 50,57% Президентские выборы 1 ноября 2020 года (II тур) 1 654 150 59,3% Исходя из средней явки в 1,6 миллиона избирателей на парламентских и президентских выборах за последнее десятилетие, путем нехитрых вычислений можно определить, что один мандат депутата парламента обходится конкурентам в 15,8 тысяч голосов. При этом, чтобы попасть в парламент, партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, который при среднестатистической явке составит около 80 тысяч голосов. Избирательным блокам во время парламентских выборов необходимо преодолеть семипроцентный барьер или набрать порядка 112 голосов при явке в 1,6 миллиона человек. Число участков, открытых за рубежом Парламентские выборы 28 ноября 2010 года - 75.

Парламентские выборы 30 ноября 2014 года - 95.

Президентские выборы 30 октября 2016 года - 100.

Парламентские выборы 24 февраля 2019 года -123.

Президентские выборы 1 ноября 2020 года -139. Деньги В первый день выдвижения кандидатов в депутаты, 12 мая, кабмин Молдовы сообщил, что выделит из резервного фонда 70 миллионов леев на проведение внеочередных парламентских выборов 11 июня. Более того, временное правительство порекомендовало ЦИК пересмотреть недавно составленную смету расходов на выборную кампанию, согласно которой на выборы потребуются все 125 миллионов леев. Тем не менее в правительстве заверили, что если указанных 70 миллионов будет недостаточно, кабмин изыщет возможности для выделения дополнительных средств. © Sputnik / Mihai Caraus Вопрос ребром: Санду заявила, хватит ли денег на досрочные выборы в парламент Помимо размера собственных расходов, ЦИК установил также предельный размер средств, которые могут быть потрачены кандидатами на предвыборные нужды. Во время парламентской кампании кандидаты не смогут провести через свой избирательный счет больше 20,7 миллиона леев. Для некоторых партий даже такой внушительный потолок предвыборных трат может стать препятствием. К примеру, на предыдущих парламентских выборах Демократическвая партия сумела израсходовать более 30 миллионов леев, то есть по одному миллиону на один полученный мандат. Партия "Шор" потратила почти 20 миллионов леев, или 2,8 миллиона леев за одно занятое парламентское кресло. © Sputnik / Vadim Rusu Расходы парламентских партий на выборах 24 февраля 2019 года Самыми экономными оказались представители Партии социалистов, которые потратили около 156 тысяч леев на одно парламентское кресло, а также участники блока партий "Достоинство и правда" и "Действие и солидарность". Им одно место в парламенте обошлось в 71 тысячу леев.

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