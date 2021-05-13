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Парламент

Воронин - о едином блоке с ПСРМ: надо спасать Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210513/34736503/voronin-o-edinom-bloke-s-psrm-nado-spasat-moldovu.html

Лидер Партии коммунистов объяснил, чем обусловлено решение cформировать единый избирательный блок с социалистами.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин объяснил, почему это политформирование согласилось пойти на досрочные парламентские выборы единым блоком с Партией социалистов. 

"Никакой сенсации нет. Социалисты осознали, что в стране - угроза потери независимости, суверенитета и нейтралитета. Мы можем исчезнуть с карты земли как Республика Молдова. На эти наши черноземы кто только не зарится, кто только не хочет их захватить под всякими предлогами. В этих условиях мы оставили в стороне все, что нас разъединяло раньше с социалистами и Игорем Додоном - бог с ним, надо спасать народ и Молдову", - заявил Воронин в четверг в эфире одного из телеканалов. 

Как уточнил лидер ПКРМ, две партии пошли на примирение для участия в выборах на благо страны. 

Додон и Воронин подписывают соглашение о создании предвыборного блока коммунистов-социалистов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
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"Мы не вместе, а рядом, сейчас не время для "разборок". Если сейчас мы отдадим власть в руки правых сил - мы потеряем Молдову", - полагает лидер коммунистов. 

По его мнению, гражданам надо серьезно отнестись к предстоящим выборам, поскольку страна уже несколько лет находится под внешним управлением, и это надо прекратить. 

Как считает Воронин, в Молдове уже много лет нет национальной идеи. 

"Нет в стране национальной идеи. Все растаскивают ее по партийкам всяким. У нас не национальная идея, а национальное предательство. Все эти инсинуации, что творили все эти годы, это не национальная идея", - подчеркнул Воронин. 

В среду глава ПКРМ Владимир Воронин и лидер ПСРМ Игорь Додон подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах.

Обе партии уверены в необходимости объединения патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил.

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Затем представители партий подали документы в Центризбирком на регистрацию избирательного блока. В четверг члены комиссии ЦИК утвердили регистрацию блока для участия в досрочных выборах.

Также был утвержден избирательный знак: пятиконечная звезда, в середине расположены изображения серпа и молота белого цвета.

Досрочные выборы в парламент Молдовы запланированы на 11 июля 2021 года. 

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