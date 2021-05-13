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Игорь Додон

Додон: Запад вмешивается во все процессы в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210513/34737032/dodon-zapad-vmeshivaetsya-vo-vse-protsessy-v-moldove.html

Лидер молдавских социалистов осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела страны, а также выступил против идеи унионизма.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Представители западных стран вмешиваются во все внутренние процессы в Молдове - такое заявление в четверг сделал в эфире одного из молдавских телеканалов председатель Партии социалистов Игорь Додон. 

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik / Григорий Сысоев
Захарова: вызывает сожаление вмешательство Запада в молдавские внутриполитические процессы

"Мы видим, что Запад прямо вмешивается во все, что происходит в Молдове. Я более не видел такого грубого вмешательства западных послов в электоральные процессы: когда тот или иной посол приходит в ЦИК и дает указания, или приезжает в Генпрокуратуру.  Это значит вмешательство", - заявил Додон, сославшись на недавний визит посла США Дерека Хогана в Центризбирком.

По мнению лидера ПСРМ, более ни один дипломат в стране не позволял себе наносить подобные визиты. 

"Я не видел, чтобы посол России, Олег Васнецов, во время предвыборной кампании приходил в органы, занимающиеся выборами", - добавил Додон. 

Также лидер социалистов осудил попытки продвижения идеи объединения Молдовы с Румынией. Додон уверен, что с унионизмом в стране нужно бороться. 

"Если не бороться с унионизмом – мы можем потерять независимость Молдовы. Как отреагировал бы Бухарест, если бы в Румынии появились партии, выступающие против государственности этой страны?" - задал вопрос политик. 

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдовы в преддверии досрочных парламентских выборов.

"Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое, я имею в виду это вмешательство, мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы и власти республики, в том числе и ЦИК Молдовы, в целях реализации политических и экономических интересов этих стран", - сообщила Захарова на брифинге.

Позже Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) распространило сообщение, в котором заявило, что "не было проинформировано молдавскими структурами о возможном давлении со стороны других государств в связи с организацией досрочных парламентских выборов".

Досрочные выборы в законодательный форум Республики Молдова назначены на 11 июля.

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