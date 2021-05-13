МИДЕИ: не получали от ведомств жалоб на давление других стран перед выборами

В молдавских внешнеполитическом ведомстве отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве внешних сил в организацию досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) не получало жалоб от госструктур на возможное вмешательство в организацию досрочных парламентских выборов со стороны других государств. Об этом заявили в пресс-службе МИДЕИ в четверг.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции не было проинформировано молдавскими структурами о возможном давлении со стороны других государств в связи с организацией досрочных парламентских выборов. Согласно информации МИДЕИ, процесс подготовки к выборам осуществляется в соответствии с правовыми нормами, включая способ информирования, регистрации и участия международных наблюдателей", - говорится в сообщении ведомства.

МИДЕИ в своем заявлении также пригласили зарубежных партнеров участвовать в двусторонних и многосторонних миссиях по наблюдению за выборами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает нарастающее вмешательство США и ЕС во внутренние дела Молдовы в преддверии досрочных парламентских выборов.

По словам Захаровой, посольства западных стран открыто вмешиваются в дела республики.

"Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать влияние на руководство, органы власти республики, в том числе и ЦИК. В целях реализации политических и экономических интересов собственных стран", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По данным представителя МИД РФ, Москва призывает Запад к избавлению от двойных стандартов.

Досрочные парламентские выборы в Молдове запланированы на 11 июля.

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