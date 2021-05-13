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Заседание нового парламента Молдавии

Владимир Воронин возглавит список блока ПСРМ-ПКРМ

© Sputnik / Ruslan Shalapuda
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210513/34737191/vladimir-voronin-vozglavit-spisok-bloka-psrm-pcrm.html

Во главе избирательного блока социалистов и коммунистов будет лидер ПКРМ Владимир Воронин, как наиболее опытный политик.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Председатель Партии коммунистов и третий президент Молдовы Владимир Воронин возглавит список предвыборного блока коммунистов и Партии социалистов. 

Об этом заявил в четверг в эфире одного из телеканалов председатель ПСРМ Игорь Додон.

"Меня так научили, что нужно уступать тому, кто старше и опытнее. Считаю, что Владимир Николаевич гораздо опытнее меня. Да, мне 46 лет, у меня был мандат президента. А у него их было два, у него огромный опыт. Считаю его лучшим президентом в современной истории страны. Мы обсуждали это, Владимир Воронин возглавит список блока", - уточнил Додон. 

По словам лидера социалистов, если им удастся пройти в парламент, то после выборов законодательном органе будет отдельно фракция ПСРМ и фракция ПКРМ. Однако, как подчеркнул Додон, у этих двух формирований может быть общее видение по многим вопросам, поскольку они разделяют общие традиционные ценности, важные для молдавского народа.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным Додона, имена кандидатов станут известны в пятницу, когда представители блока подадут заявку в Центризбирком.

В среду глава ПКРМ Владимир Воронин и лидер ПСРМ Игорь Додон подписали соглашение о создании электорального блока для участия в досрочных парламентских выборах.

Обе партии уверены в необходимости объединения патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил.

Предвыборные договоренности: прошла встреча Воронина и Додон>>>

Затем представители партий подали документы в Центризбирком на регистрацию избирательного блока. В четверг члены комиссии ЦИК утвердили регистрацию блока для участия в досрочных выборах.

Также был утвержден избирательный знак: пятиконечная звезда, в середине расположены изображения серпа и молота белого цвета.

Досрочные выборы в парламент Молдовы запланированы на 11 июля 2021 года. 

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