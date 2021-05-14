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Игорь Додон в Центризбиркоме

Додон назвал первую десятку кандидатов из списка социалистов и коммунистов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210514/34738795/dodon-nazval-pervuyu-desyatku-kandidatov-iz-spiska-sotsialistov-i-kommunistov.html

Утром 14 мая представители избирательного блока ПСРМ и ПКРМ подали документы в ЦИК для регистрации в качестве конкурента на парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон в пятницу назвал первую десятку списка кандидатов в депутаты от избирательного блока социалистов и коммунистов. Об этом он заявил в эфире видеоблога "Игорь Додон отвечает".

Так, по словам лидера ПСРМ, в первой десятке кандидатов есть три представителя ПКРМ. Первые 11 кандидатов это:

  1. Владимир Воронин - ПКРМ
    Парламент
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  2. Игорь Додон - ПСРМ
  3. Зинаида Гречаная - ПСРМ
  4. Влад Батрынча - ПСРМ
  5. Олег Рейдман - ПКРМ
  6. Богдан Цырдя - ПСРМ
  7. Алла Долинцэ - ПСРМ
  8. Алла Пилипецкая - ПСРМ
  9. Елена Бондаренко - ПКРМ
  10. Александр Суходольский - ПСРМ
  11. Константин Старыш - ПКРМ

Утром в пятницу представители избирательного блока ПСРМ и ПКРМ подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве конкурента на парламентских выборах.

Все о политическом кризисе в Молдове

В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
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Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
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В парламенте 25 марта должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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Уже 29 марта Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента. 

Теодор Кырнац.
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Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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