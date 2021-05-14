Санду рассчитывает на сотрудничество Молдовы и Литвы в области обороны

Майя Санду поблагодарила Литву за последовательную поддержку в процессе европейской интеграции и добавила, что рассчитывает на совместную борьбу с "гибридными рисками".

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности подписать соглашение о взаимном признании водительских прав с Литвой, а также поблагодарила страну за поддержку европейского курса Молдовы. Об этом она заявила на пресс-конференции после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Литва всегда была сторонником реформ в Молдове. Литва поддерживала европейские устремления Молдовы. Рассчитываем и в дальнейшем на поддержку Литвы в ассоциации с Евросоюзом и в процессе восточного партнерства", - заявила Санду.

По словам Санду, Молдова готова подписать соглашение о взаимном признании водительских прав для граждан Молдовы и Литвы, также президент выразила готовность продолжить сотрудничество в области безопасности и обороны.

"Мы хотим продолжить сотрудничество с Литвой в области безопасности и обороны, особенно по защите от "гибридных рисков" и борьбы с дезинформацией, где опыт Литвы может быть нам очень полезен", — заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции после переговоров с президентом Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа находится с двухдневным визитом в Молдове по приглашению главы государства Майи Санду.

Планируется также, что Санду и Науседа посадят дерево в Ботаническом саду в Кишиневе, "что станет символическим жестом" со стороны Молдовы и знаком поддержки экологической политики Евросоюза.

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