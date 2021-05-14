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Фадей Нагачевский

Министр юстиции призвал не вовлекать ведомство в политику

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210514/34744008/ministr-yusticzii-prizval-ne-vovlekat-vedomstvo-v-politiku.html

Глава Минюста пообещал защищать ведомство, которым руководит, от нападок участников предвыборной кампании.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Исполняющий обязанности главы Министерства юстиции Фадей Нагачевский обратился к политикам с призывом не вовлекать ведомство в предвыборную борьбу.

Центризбирком
© Photo : Miroslav Rotari
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"Подтверждаю, что буду публично реагировать на любые популистские выпады против Министерства юстиции", — написал Нагачевский в социальных сетях.

И. о. министра призвал участников предвыборной гонки "повышать свой рейтинг, убеждая людей правдивыми политическими предложениями, а не ища виновников своих неудач и отсутствия доверия".

Ранее Фадей Нагачевский заявил, что институциональные конфликты, отсутствие взаимодействия между президентом и парламентом серьезно ослабляют государство.

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Теги:
Министерство юстиции

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