Министр юстиции призвал не вовлекать ведомство в политику

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Исполняющий обязанности главы Министерства юстиции Фадей Нагачевский обратился к политикам с призывом не вовлекать ведомство в предвыборную борьбу.

"Подтверждаю, что буду публично реагировать на любые популистские выпады против Министерства юстиции", — написал Нагачевский в социальных сетях.

И. о. министра призвал участников предвыборной гонки "повышать свой рейтинг, убеждая людей правдивыми политическими предложениями, а не ища виновников своих неудач и отсутствия доверия".

Ранее Фадей Нагачевский заявил, что институциональные конфликты, отсутствие взаимодействия между президентом и парламентом серьезно ослабляют государство.

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