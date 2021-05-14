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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в с российской делегацией

В Приднестровье обсудили усовершенствование мониторинга Зоны безопасности

© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (329)
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Sputnik Молдова
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В Тирасполе прошла встреча лидера Приднестровья Вадима Красносельского с российскими военачальниками.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в своей администрации в Тирасполе с российской делегацией. Среди приглашенных – военный атташе посольства РФ в РМ Андрей Прибытков, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от России Андрей Горобцов, начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье Дмитрий Зеленков, старший военный начальник воинского контингента Миротворческих сил от РФ Дмитрий Сорокин.

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"Участники встречи обсудили практические аспекты, связанные с оптимизацией воинского присутствия России, в том числе об усовершенствовании механизмов мониторинга ситуации по всему периметру Зоны безопасности", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский отметил, что инициировал эту встречу для актуального обмена мнениями относительно существующей ситуации в миротворческой деятельности на территории Приднестровья и работе ОКК.

"Для того, чтобы принимать выверенные решения, необходимо владеть ситуацией, иметь достоверную информацию, понимать позицию сторон", – подчеркнул приднестровский лидер.

Собеседники говорили о состоявшемся накануне заседании ОКК, обсудив детали и некоторые проблемные аспекты, с которыми столкнулись участники. При этом было отмечено, что Россия, как и прежде, выступает гарантом мира, а ОГРВ и ОКК остаются базисной составляющей миротворческой деятельности в Зоне безопасности.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в с российской делегацией
© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в с российской делегацией

"В ходе дискуссии подчеркивалось, что миротворчество во все времена было и остается важной отличительной чертой России, близкой по своей сути к национальной идее государства", - отметили в пресс-службе.

Приднестровскую сторону представили руководитель Администрации лидера региона Сергей Белоус и советник Красносельского Виталий Разгонов, глава оборонного ведомства непризнанной ПМР Олег Обручков и старший военный начальник от Приднестровья Совместных миротворческих сил Николай Никонов.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (329)

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Теги:
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