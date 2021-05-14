Приднестровье наладит связи с Россией на межмуниципальном уровне

Местные советы Приднестровья объединились в ассоциацию, на базе которой намерены обмениваться опытом с похожими союзами муниципальных образований регионов Российской Федерации.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. Председатели городских и районных Советов Приднестровья подписали Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и создании Ассоциации "Совет муниципальных образований Приднестровья". Тираспольский городской Совет, который выступил инициатором появления новой организации, будет представлять интересы объединения на встречах с представителями ассоциаций других стран.

"Объединить наши усилия необходимо с одной целью – способствовать развитию местного самоуправления и решению тех проблем, которые есть у каждого и в целом в Приднестровье", – сказал председатель Тираспольского городского Совета Вадим Дони.

Как отметили в парламентской пресс-службе, Ассоциация будет координировать деятельность Советов народных депутатов, проводить мероприятия по вопросам социальной защиты, разрабатывать и реализовывать проекты в области местного самоуправления, оказывать правовую, методическую и организационную помощь участникам соглашения, а также обмениваться опытом с ассоциациями муниципальных образований регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

В ближайшее время планируется провести встречи с представителями Международной ассамблеи столиц и крупных городов, Всероссийского совета местного самоуправления Российской Федерации и другими организациями, которые объединяют органы местного самоуправления.

"Есть много интересных проектов, которые реализуются на территории Российской Федерации и мы тоже хотели бы участвовать в них, чтобы наши города и районы развивались", – подчеркнул Дони.

Приднестровская парламентская делегация планирует принять участие в работе межрегиональной недели на площадке Совета Федерации России. В делегацию войдут и представители местных органов самоуправления региона. Ранее городские и районные Советы народных депутатов Приднестровья подготовили и отправили в Совет Федерации РФ свои предложения, с какими российскими регионами и городами хотели бы наладить связи на межмуниципальном уровне.

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