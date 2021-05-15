Литва передаст Молдове 11 тысяч доз вакцин против коронавируса

Литовский президент Гитанас Науседа завершает свой визит в Молдову. В знак поддержки правительство Литвы решило выделить Молдове помощь в связи с пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Кишинев правительство в Вильнюсе решило предоставить Молдове 11 тысяч доз вакцины анти-COVID для борьбы с пандемией.

Об этом сообщила президент республики Майя Санду.

"От имени граждан нашей страны я поблагодарила президента и правительство Литвы за этот прекрасный жест солидарности", – заявила Санду.

Как отметили в администрации президента, в конце визита литовского гостя главы двух стран посадили саженец березы в Ботаническом саду Кишинева в знак дружбы и стремления к укреплению двусторонних отношений.

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Молдовы Майя Санду посадили саженец

"Таким образом мы зафиксировали богатую историю отношений между нашими странами и стремление укрепить партнерство между Литвой и Молдовой. Надеюсь, что планы сотрудничества между нашими странами будут иметь глубокие корни и принесут плоды на долгие годы вперед", – заявила Санду.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа посетил Республику Молдова с официальным визитом по приглашению Майи Санду. Это первый визит главы Литовского государства в нашу страну за последние шесть лет.

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