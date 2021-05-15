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Аурелиу Чокой

Врио премьера Молдовы Аурелиу Чокой отправится с визитом в Киев

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Ожидается, что в Киеве главы внешнеполитических ведомств Молдовы, Украины и Грузии подпишут меморандум о взаимопонимании.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Временный премьер-министр и исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Аурелиу Чокой 16-17 мая посетит Киев с рабочим визитом по приглашению украинского коллеги Дмитро Кулебы. Об этом сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

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Как отметили в ведомстве, цель визита – участие в совместной встрече министров иностранных дел Молдовы, Украины и Грузии.

"Министры иностранных дел Аурелиу Чокой, Дмитро Кулеба и Давид Залкалиани обсудят пути активизации политического диалога и отраслевого сотрудничества в рамках Восточного партнерства для придания ассоциированным государствам большей сплоченности, а также подпишут меморандум о взаимопонимании", – говорится в сообщении МИДЕИ. 

Заявления для прессы будут транслироваться в прямом эфире на странице Министерства иностранных дел и европейской интеграции в Facebook 17 мая с 13.15.

В повестку дня официальных обсуждений включены также вопросы о двустороннем сотрудничестве, региональной ситуации, а также о глобальном кризисе в области здравоохранения.

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