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Гитанас Науседа и Майя Санду

Видео, фото: президенты Молдовы и Литвы обменялись подарками

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210515/34754262/prezidenty-moldovy-i-litvy-obmenyalis-podarkami.html

Президент Литвы завершает свой визит в Молдову. По этому случаю главы двух государств вручили друг другу символические подарки.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Во время официального визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Кишинев молдавский лидер Майя Санду преподнесла в подарок коллеге полотенце и фотоальбом.

"Это полотенце создано мастерицами из Casa Cristea – одной из самых известных ремесленных мастерских в нашей стране, которую ценят за подлинность произведений и за сохранение традиций. Полотенце – это декоративный элемент, который не пропадет ни в одном доме, оно украшено символами изобилия, благополучия и мира. Именно поэтому его используют на различных церемониях, особенно на свадьбах, как знак нового начала и благополучного будущего. А этот фотоальбом поможет вам открыть для себя Молдову", – заявила Санду, вручая презент. 

Гитанас Науседа и Майя Санду
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Гитанас Науседа и Майя Санду

В свою очередь президент Науседа подарил Санду художественный альбом в двух томах, в который также входит портрет Марии Лупу, дочери князя Василия Лупу. В 20 лет она стала второй женой Януша Радзивилла – видного политического и военного деятеля Великого княжества Литовского XVII века.

Гитанас Науседа и Майя Санду
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Подарки, которыми обменялись президенты

Мария Лупу-Радзивилл известна своей благотворительной деятельностью, а также тем, что построила в Литве православную церковь. Даже сегодня она считается одной из самых ярких личностей, внесших значительный вклад в сближение двух стран.

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