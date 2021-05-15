Видео, фото: президенты Молдовы и Литвы обменялись подарками

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Во время официального визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Кишинев молдавский лидер Майя Санду преподнесла в подарок коллеге полотенце и фотоальбом.

"Это полотенце создано мастерицами из Casa Cristea – одной из самых известных ремесленных мастерских в нашей стране, которую ценят за подлинность произведений и за сохранение традиций. Полотенце – это декоративный элемент, который не пропадет ни в одном доме, оно украшено символами изобилия, благополучия и мира. Именно поэтому его используют на различных церемониях, особенно на свадьбах, как знак нового начала и благополучного будущего. А этот фотоальбом поможет вам открыть для себя Молдову", – заявила Санду, вручая презент.

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Гитанас Науседа и Майя Санду

В свою очередь президент Науседа подарил Санду художественный альбом в двух томах, в который также входит портрет Марии Лупу, дочери князя Василия Лупу. В 20 лет она стала второй женой Януша Радзивилла – видного политического и военного деятеля Великого княжества Литовского XVII века.

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Подарки, которыми обменялись президенты

Мария Лупу-Радзивилл известна своей благотворительной деятельностью, а также тем, что построила в Литве православную церковь. Даже сегодня она считается одной из самых ярких личностей, внесших значительный вклад в сближение двух стран.

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