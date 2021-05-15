Уйдет ли Дьяков из политики: кто заменит его в ДПМ на предстоящих выборах

Дмитрий Дьяков не намерен претендовать на пост депутата в будущем парламенте, вместо себя он предложил другую кандидатуру.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков предлагает свое место в списке ДПМ председателю Чимишлийского района Михаю Олареску. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Таким образом, Олареску станет пятым в списке демократов на должность депутата парламента.

"Я предложил Михая Олареску, главу Чимишлийского района, вместо себя на пятый номер в списке кандидатов Демократической партии на досрочных парламентских выборах. Национальный политический совет одобрил это предложение. Поздравляю, Михай, успехов на выборах и в дальнейшей деятельности на благо граждан Республики Молдова!" – написал Дьяков.

Представители ДПМ еще не подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в досрочных парламентских выборах.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля. Прием документов стартовал в 09.00 в пятницу и продлится до 11 июня.

В первый день шесть партий и избирательных блоков обратились в ЦИК. Это партия "Европу строим дома" (PACE), партия "Гражданский конгресс", избирательный блок "Ренато Усатый", Партия "Шор", партия "Действие и солидарность" (PAS), избирательный блок "Коммунисты и социалисты".

На прошлой неделе ЦИК утвердила список политических партий, состоящий из 53 партий, которые могут участвовать в выборах 11 июля.

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