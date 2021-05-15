21:14 15 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Дмитрий Дьяков

Уйдет ли Дьяков из политики: кто заменит его в ДПМ на предстоящих выборах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
9810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210515/34758290/uydet-li-diacov-il-politiki-kto-zamenit-ego-v-spiske-dpm.html

Дмитрий Дьяков не намерен претендовать на пост депутата в будущем парламенте, вместо себя он предложил другую кандидатуру.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков предлагает свое место в списке ДПМ председателю Чимишлийского района Михаю Олареску. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Таким образом, Олареску станет пятым в списке демократов на должность депутата парламента.

"Я предложил Михая Олареску, главу Чимишлийского района, вместо себя на пятый номер в списке кандидатов Демократической партии на досрочных парламентских выборах. Национальный политический совет одобрил это предложение. Поздравляю, Михай, успехов на выборах и в дальнейшей деятельности на благо граждан Республики Молдова!" – написал Дьяков.

Представители ДПМ еще не подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в досрочных парламентских выборах.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдова на пороге парламентских выборов: сколько стоит пройти в парламент

Напомним, в Центральной избирательной комиссии с 14 мая начался прием документов для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 11 июля. Прием документов стартовал в 09.00 в пятницу и продлится до 11 июня. 

В первый день шесть партий и избирательных блоков обратились в ЦИК. Это партия "Европу строим дома" (PACE), партия "Гражданский конгресс", избирательный блок "Ренато Усатый", Партия "Шор", партия "Действие и солидарность" (PAS), избирательный блок "Коммунисты и социалисты".

На прошлой неделе ЦИК утвердила список политических партий, состоящий из 53 партий, которые могут участвовать в выборах 11 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Вопрос ребром: Санду заявила, хватит ли денег на досрочные выборы в парламент
Колацки: ждут ли молдаван "бонусы" от политиков перед выборами
МИДЕИ: не получали от ведомств жалоб на давление других стран перед выборами

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Машинистка Мария Яковлева в головном вагоне поезда в электродепо Фили московского метрополитена, 2021 год.
Фото: Московский метрополитен отмечает 86-летие
Бэби-бум в Кишиневском зоопарке: самое забавное видео
Видео: пополнение в Кишиневском зоопарке – как выглядят новорожденные питомцы
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться