Видео: Санду получила премию Линдебрекке – за что ее присудили

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Президента Молдовы Майю Санду наградили премией Сьюра Линдебрекке за демократию и права человека. Об этом сообщается на официальной странице президента в Facebook.

Как говорится в сообщении, премию в размере 5 тысяч евро Санду передаст неправительственной организации SOS Autism Moldova, занимающейся проблемами детей с аутизмом.

"Эта награда является признанием стремления граждан Республики Молдова жить в своей стране в условиях демократии, достатка и уважения к закону. И так как премию мне вручили в День семьи, я решила пожертвовать деньги, полагающиеся вместе с премией, 5 тысяч евро, неправительственной организации SOS Autism Moldova, которая много лет поддерживает семьи с детьми с аутизмом и помогает им интегрироваться в общество. Все дети и все семьи в Молдове заслуживают достойной жизни", – заявила президент.

Сьюр Линдебрекке – норвежский политик и банкир, сооснователь консервативной партии Норвегии. Премию консервативной партии, названную в честь этого деятеля, присуждают за правозащитную деятельность. В настоящее время это политическое формирование возглавляет премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

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